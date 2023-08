97ste editie van Kermis van Vijfwegen komt eraan

Een traditie die ondertussen al bijna een eeuw lang deel uitmaakt van het Komense straatbeeld? Dat is de Kermis van Vijfwegen. De editie 2023 belooft alvast niet teleur te stellen.

Vanaf vrijdag 25 augustus zal de Kermis van Vijfwegen drie dagen lang de volkse wijk overheersen. “97 edities telt dit volkse feest al, we zijn dus bijna eeuwelingen”, lacht voorzitter van het comité Quentin Fauvart. “Het feest is in al die jaren ook steeds blijven evolueren om zo ook de nieuwe generaties aan te spreken. Toch zijn er enkele vaste waarden waaraan we niet hebben willen prutsen. De opening van de kermis gebeurt op vrijdag met een stoet! Die wijzigen of annuleren zou net geen heiligschennis zijn. Vrijdagavond gaat een DJ dan weer aan de slag, waarbij hij vooral de meezingers uit de jaren 80 en 90 uit de luidsprekers zal laten klinken. Zaterdag staat alles in het teken van de bradi-brocante, waar mensen hun spullen kunnen verkopen. Bezoekers zullen er kunnen snuisteren tussen de verschillende standjes maar ook voor kinderen is er meer dan voldoende om handen. Van springkastelen tot goochelaars en grime? Het is maar een greep uit het aanbod.”

De organisatie zag zich genoodzaakt om vooral aan hun planning voor de zondag te gaan sleutelen. “Voor het eerst keren de kinderen uit Wallonië een week vroeger naar school, waardoor we het zondag niet tot in de vroege uurtjes willen trekken. Toch is er meer dan voldoende om de dag mee te vullen, zoals petanque of darts. En wat zou de Kermis van Vijfwegen zijn, zonder de laarzenworp? Lokale politici zullen opnieuw in een hoge kraan kruipen om zo honderden kleine laarsjes in het volk te gooien.”