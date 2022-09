80 procent van festivalbezoekers Dranouter vraagt geld resterende bonnetjes terug

Ongeveer 80 procent van de bezoekers van Dranouter Festival hebben na het festival het geld van hun resterende bonnetjes teruggevraagd. Sinds 2019 gebruikt Dranouter Festival voor de bonnetjes een systeem met QR-codes. Op basis van een cijfer- en lettercode op het bandje konden de festivalgangers tot en met eind augustus het resterende geld van op het bandje terugvragen met een kleine transactiekost.

“Het gaat vooral om festivalbezoekers, die nog grote bedragen hebben openstaan op hun bandje. Voor de mensen die nog een of twee bonnen hebben staan, is het bijna niet de moeite. In 2019 was dat systeem nog nieuw. In 2020 was dat op de coronaversie van het festival niet echt nodig. Maar vorig jaar en na deze editie heeft ongeveer 80 procent van de festivalbezoekers de rest van hun bonnetjes terug gevraagd”, vertelt organisator Bavo Vanden Broeck.

Grote aankopen van ‘bongs’

Via een digitaal oplaadpunt kon je zelf ‘bongs’ toevoegen aan jouw bandje. © Dranouter Festival

“Doordat de bezoekers weten dat ze het bedrag kunnen terugvragen achteraf zetten ze nu vaak ruim voldoende ‘bongs’ op hun bandje. Er wordt wel een kleine transactiekost gevraagd om het platform te betalen. Vroeger met papieren bonnetjes sprong men daar iets conservatiever mee om. Als je er toen nog overhad op het einde festival ging je gewoon met die bonnen in je zakken naar huis.”

De organisatie van Dranouter Festival is volledig overtuigd van het cashvrije systeem en is van plan om het ook volgend jaar te gebruiken.