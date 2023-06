79ste Watermolenfeesten met vernieuwd bestuur

De 79ste Watermolenfeesten starten op 7 juli om 18.30 uur met de jaarlijkse kunsttentoonstelling. Ook op zaterdag en zondag staat er heel wat leuks op het programma. Het feestcomité Heule-Watermolen is er alvast klaar voor, want het kreeg versterking. “Verjonging was nodig, dit opent nieuwe perspectieven.”

Het feestcomité Heule-Watermolen krijgt de versterking waar het al jaren naar op zoek was. Liefst zes nieuwe leden vervoegen het huidige bestuur. Koen Declercq, Ines Roosen, Jean-Pierre Gheysens, Johan Mestdagh, Serge Verschoore, Jan Deweer en Roger Dekeyser krijgen versterking van Pascal Verhamme, Damien Demey, Jessie Deceuninck, Bruno Bastin, Andy Bostoen en Lieven De Knock.

“Dit is voor ons een hele verbetering. Het was noodzakelijk dat er verjonging kwam. Dat zorgt voor een frisse wind en opent nieuwe perspectieven”, weet voorzitter Jean-Pierre Gheysens. “Het wordt alvast plezanter werken. Zo worden onder andere de bestelshiften kleiner en kunnen we ook mee feesten. Maar we kunnen ook nieuwe netwerken en zo ook nieuwe sponsors aanspreken. Zij maken ook meer gebruik van sociale media. Ik ben er zeker van dat we met dit nieuwe bestuur en met onze vrijwilligers een mooie editie kunnen aanbieden.”

Darts en kinderdorp

Dit jaar tonen Fleurt-ip (bloemschikkunst), Rudy Dhaenens (keramiek) en het schilderatelier van de De Zevenkamer hun kunstwerken in de Godelievekerk. Aansluitend is er op vrijdag om 20 uur de voorstelling van de Tinekeskandidaten. Om 20 uur is er Café Chantant met Martine gevolgd door de ‘Turbo Alive Band’ om 21.30 uur. ‘Dj Arno’ zorgt voor de ambiance tot diep in de nacht.

Zaterdag 8 juli start men direct met een nieuwe activiteit, namelijk een dartstornooi. Iedereen kan deelnemen. De eerste pijl wordt om 10 uur geworpen. Inschrijven kan via 0499 14 60 08, de deelnameprijs bedraagt 7,50 euro.

Een andere blikvanger is het kinderdorp. “Op zaterdag 8 en zondag 9 juli van 14 tot 19 uur kunnen de kinderen zich naar hartenlust uitleven. Alle spelen zijn onder begeleiding. Kegelspel, auto-graffiti, twister, kubbspel, ponyrijden en veel meer zijn naast de klassieke springkastelen en grime enkele uitschieters. Er is ook een zomerbar voorzien. Inschrijven voor het Kinderdorp (3 euro inclusief drankje en donut) gebeurt via watermolenfeesten@gmail.com.

Zaterdagavond 8 juli om 20 uur gaat de verkiezingsavond van Tineke van De Watermolen 2023 van start. De presentatie wordt verzorgd door Gerrit Grobben; hij doet dit al sinds 1986.

Smullen

Zondag 9 juli, na de plechtige hoogmis, kan je aanschuiven voor de ‘Zeuge van de Watermolen’. Het feestcomité gaat terug naar de traditionele succesformule van vroeger. Kostprijs is 18 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar betalen 8 euro. Inschrijven kan bij de bestuursleden. Om 19.30 uur zetten de Green Onions de feesttent op stelten. Dj Michiel mag het feestweekend afsluiten. (CH)