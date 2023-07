75 Jaar Feest op wijk ‘t Gaverke

Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 juli gonst het opnieuw van de activiteiten op de wijk ‘t Gaverke. Chiro Gaverke Beregoed, Femma Gaverke en KWB Gaverke staan er garant voor een spetterende driedaagse op en rond het plein van het lokale ontmoetingscentrum. Voor de 75ste keer wordt de volledige wijk betrokken bij alle activiteiten.

“We trappen de feesten af met een zomerbar op vrijdagavond”, verduidelijkt persverantwoordelijke Koen Delie. “The Summer of Aspi wordt zoals elk jaar vanaf 19 uur verzorgd door de oudste groep Chiroleden van Beregoed. Op de Special Edition Summerbar is ambiance altijd verzekerd.”

Kubb op zaterdag

Op zaterdagmiddag kunnen de jongsten zich vanaf 14 uur uitleven met de Giga-kinderanimatie. Het inmiddels traditionele kubb-tornooi start om 15 uur. Elk team voorziet zijn eigen spel. Inschrijven vooraf is verplicht: jochem_debrandt@hotmail.com of filip.destoop@telenet.be. De winnaars worden beloond met leuke prijzen. Vanaf 18 uur treedt de Brassband op. Oud-chiroleiders brengen summervibes en de avond wordt afgesloten met wat jazz, soul en house door een lokale dj.

Derde Gaverkes Gordel

Fietsfanaten genieten op zondag van de derde Gaverkes Gordel. Afstanden zijn 25, 50 en 75 kilometer. De talrijke activiteiten voor jong en oud worden om 11 uur opgeluisterd door het jubileumconcert van de Waregemse Harmonie. Na de Barbecue de Luxe wordt het ongetwijfeld weer dolle pret bij het levensgrote tafelvoetbalspel voor teams met vijf spelers. Deelname bedraagt 30 euro per ploeg. De driedaagse wordt afgesloten met een tombola en braadworstenfestijn. Downloaden van kaarten voor alle activiteiten kan op de Facebookpagina Feest op ‘t Gaverke.

(PPW)

Info: Koen Delie, 0474 89 00 14 en koen.delie@telenet.be