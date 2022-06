71ste Garnaalfeesten staan bol van folklore én nieuwigheden

Al sinds 1950 staat het laatste weekend van juni in Oostduinkerke helemaal in het teken van de Garnaalfeesten. Ook op de 71ste editie kun je weer volop proeven van deze lekkernij en wordt er een nieuwe Mieke Garnaal aangesteld. Maar er zijn ook enkele nieuwigheden voorzien in het programma, zoals het allereerste Belgisch Kampioenschap garnaalpellen.

Wie Oostduinkerke zegt, zegt garnaalvissers te paard. Deze stoere duo’s maken zich zaterdagnamiddag vanaf 16.30 uur klaar voor een optocht van Dorp naar Bad, vergezeld door de plaatselijke harmonie. Eenmaal toegekomen op het strand houden ze zelfs een spannende wedstrijd, waarbij ze het opnemen tegen de lokale kruiersverenigingen en honderden schoolkinderen. Volg na afloop het koken en de weging van de versgevangen garnalen op het Astridplein, en zet daar meteen je tanden in de smakelijke buit.

Folkloremarkt

Eerder op de dag, vanaf 11 uur, kun je trouwens ook al smullen van de verse garnaalbereidingen van lokale ondernemers tijdens de authentieke folkloremarkt op het Fabiolaplein. Ook de Koninklijke Orde van de Paardevisser kruipt hier achter de potten, om er hun legendarische garnaalsoep te bereiden. Nog op zaterdag, om 11 uur, wordt hier ook de nieuwe Mieke Garnaal aangesteld. Samen met haar twee eredames zal zij het komende jaar de paardenvisserij van de gemeente volop in de kijker zetten. Te beginnen met de traditionele Garnaalstoet, die ’s anderendaags om 15.30 uur van op de Zeedijk vertrekt. Zo’n vijftig kleurrijke groepen paraderen daarbij met de nodige toeters en bellen door de straten. Telkens weer hét hoogtepunt van het weekend.

Voorafgaand aan deze uitbundige stoet is er de Vissermis. Die vindt op zondag om 9.30 uur plaats in de Mariakapel van Oostduinkerke-Bad, gevolgd door de Zeewijding op de Zeedijk. Die is er niet alleen voor de garnaalvissers en -kruiers, maar ook voor de reddingswerkers en iedereen die op en met de zee werkt.

Kampioenschap

Nog iets om naar uit te kijken is de eerste editie van het Belgisch Kampioenschap garnaalpellen, in een organisatie van de Koninklijke Orde van de Paardevisser. Op het Fabiolaplein geven alle ingeschreven deelnemers zondag vanaf 10 uur het beste van zichzelf om in 10 minuten zo veel mogelijk garnalen te pellen. Er valt trouwens een jaar lang gratis Koksijdse garnaalkroketten te winnen! Niet voor de kersverse Belgisch Kampioen, maar voor wie de schiftingsvraag het best benadert op de website van VVV Koksijde-Oostduinkerke. Daar kun je nog tot en met vrijdag je gokje wagen op het juiste gewicht.