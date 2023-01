70ste Sint-Antonius Winterommegang kort opgeschrikt door ongeval met angstige pony

Zo’n 200 mensen trotseerden de ochtendlijke temperaturen om de jaarlijkste traditie bij te wonen van Sint-Antonius-Abt, de patroonheilige van de varkens, varkenshoeders en slagers. Er was opmerkelijk meer (pers)aandacht voor deze Winterommegang sinds de Sint-Antoniusvieringen behoren tot de Inventaris Vlaanderen als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Helaas werd een meisje van haar pony gegooid en licht vertrappeld. Wellicht schrok het dier van de fanfare.

Pony opgeschrikt

De echte dierenzegening startte stipt om 9u30 aan de Sint-Antonius-Abtkerk. Van pluimvee tot schaap met lammetjes, honden in alle kleuren en maten tot pony’s en paarden… Diaken van dienst Jean-Yves Verhaeghe wijdde een vijftigtal dieren.

Het was toen al duidelijk dat bepaalde dieren, zoals paarden en pony’s, onwennig reageerden op de omgeving en alle geluiden. Enkele dieren begonnen licht te steigeren. Helaas werd een meisje uit de gemeenteschool Wijsternest van haar pony gegooid en licht vertrappeld toen uit de Pastoor Verrieststraat de klanken van de fanfare weerklonken. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse. Omdat het meisje moeilijk op haar benen kon staan, namen de hulpdiensten haar mee voor verder onderzoek.

Zwijntjeskermis

Daarna wandelde de Winterommegang verder richting café In D’Halve Maan, waar de ‘Toontjesprocessie’ zich in gang zette met schallende trompetten van de Koninklijke fanfare ‘De Eendracht’ richting kerk. De versierde varkens van zo’n tachtig kilo werden getorst door de ‘Paterkes’ van de Gemeenteschool Wijsternest en de Bolhoedheren van Yvegem Sportief. De Kerkfabriek Sint-Antonius-Abt leidde alles in goede banen.

Na de Plechtige Eucharistieviering ter ere van Sint-Antonius-Abt was er Amerikaans opbod van de offergiften, ten voordele van de kerk. De hoofdprijs was een groot varken. Aan de kerk konden de aanwezigen nog iets drinken. Om 13u start de traditionele Zwijntjeskermis in het Smesseplein, met een gemarineerd varkenshaasje op het menu.