7080-comité opent KU-Poll in het kader van 900 jaar Kuurne

Wie is de grootste Kuurnenaar ooit? Wat is het leukste event ooit? Of welke Kuurnenaar wil je uit de kleren zien gaan? Het zijn maar enkele van de vele vragen die sinds zaterdag gesteld worden in de KU-Poll Awards ingericht door het 7080-comité.

“In het kader van 900 jaar Kuurne vonden we het leuk om ook in Kuurne eens dergelijke poll te houden”, vertelt Dominiek Lafaut, voorzitter van het 7080 – comité, “Onze inspiratie gingen we halen bij Humo’s pop poll gezien elk jaar het bekende tijdschrift lijstjes maakt waarop de mensen dan vervolgens kunnen gaan stemmen. Naast de reeds vooraf ingevulde voorstellen, kan wie zijn stem uitbrengt ook telkens zelf iets toevoegen aan het lijstje, als dit er niet in voorkomt. De eerste stemmen liepen reeds vlot binnen, maar wie dit wil kan zijn stem nog uitbrengen tot en met 1 november.”

Het uiteindelijke eindresultaat zal bekend worden gemaakt op zaterdag 9 december. Naast de uitreiking van de Awards staat die avond in zaal Kubox ook nog een comedy-optreden van Joost Van Huyfte, live gasten, filmpjes, verrassingsoptredens en een afterparty met retro-DJ Stefan Ackermans en burgemeester Francis Benoit gepland. Wie zijn stem wenst uit te brengen op de KU-Poll kan terecht op www.70-80fuif.be. (BRU)