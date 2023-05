7.200 meter rommelplezier

Een van de vaste waarden blijft natuurlijk de rommelmarkt op zondag en maandag. “Dit is meteen ook dé grootste rommelmarkt van Vlaanderen, met meer dan 7.200 meter aan snuisterplezier”, beweert Stad Kortrijk. Zeven kilometer kan, maar zijn er bewijzen dat het de grootste is? Nu, grootste of niet, de rommelmarkt is het paradepaardje van de Sinksenfeesten. Leuk weetje: er zijn nieuwe straten bijgekomen. De Fabriekskaai is nu twee dagen vrij tot aan Bar-Lys. De Overleiestraat wordt vanaf het Sint Amandsplein doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Meensestraat, en er komt een stuk Broelkaai bij vanaf de Leiebrug tot aan huisnummer 159. Ga op zoek naar de mooiste onbekende schatten tussen de meer dan 1.400 standen verspreid over de binnenstad: van de grote Markt en Veemarkt, het winkelwandelgebied en Schouwburgplein tot Overleie en langs Diksmuidekaai en IJzerkaai. Laat je daarenboven verrassen door straatanimatie en theater die zomaar achter de hoek van een straat komt piepen.