66ste Kattenfoor geopend in Ieper

Vrijdagavond werd officieel de 66ste Kattenfoor geopend. Schepen Desmadryl verwelkomde de foorkramers in het stadhuis.

”De start van de Kattenfoor is traditioneel het startschot voor de vele evenementen die in de volgende maanden zullen doorgaan in en rond Ieper, en het zullen er veel zijn” vertelde de schepen. “We zijn blij dat we opnieuw de vele foorkramers mogen verwelkomen op hun geliefde en vertrouwde plaats en dat alles weer kan doorgaan onder normale omstandigheden”, besloot hij.

Daarop werd een glas gedronken waarna de aanwezige kinderen van vzw de Letterhop, samen met burgemeester Talpe en leden van het stadsbestuur naar de Grote Markt gingen om er het lint door te knippen en zo de kermis te openen. De foor is te bezoeken tot en met 20 maart. (EF)