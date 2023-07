62ste Cartoonfestival in Knokke-Heist officieel geopend met thema ‘Echt?’: “Tijd om terug te keren naar de realiteit!”

In Knokke-Heist is het Cartoonfestival zaterdag van start gegaan. In Cultuurcentrum Scharpoord kunnen bezoekers tot en met 27 augustus een pak cartoons zien rond het thema ‘Echt?’. Deelnemende cartoonisten laten met hun werk zien wat echtheid betekent.

Het Cartoonfestival strijkt voor zijn 62ste editie opnieuw neer in Knokke-Heist. Dit jaar staat het festival in het teken van ‘Echt?’, waarin cartoonisten laten zien wat echtheid betekent, vooral voor vrouwen. “Hoe makkelijk of moeilijk is het als vrouw om je echtheid te uiten? Zijn die meisjes in de reclamewereld wel echt? En kan je als vrouw echt je mening kwijt? Hoog tijd om de ballon te doorprikken en terug te keren naar de realiteit”, klinkt het bij de organisatie.

Gastvrouw Ilah

Het festival slaat dit jaar de handen in elkaar met de Vlaamse cartoonist en stripauteur Inge Heremans, bekend als Ilah en de reeks ‘Cordelia’. Zij is voor deze editie de gastvrouw van het festival. Bezoekers kunnen in totaal meer dan 500 cartoons bekijken met werk van onder meer Floor Denil, Eva Lynen, Niet Nu Laura, Steve Michiels en Victoria Lomasko.

Op het festival kunnen bezoekers ook de geselecteerde cartoons ontdekken van de cartoonwedstrijd Press Cartoon Belgium, een wedstrijd die het beste tekenwerk uit de Belgische pers bekroont. Er wordt ook een hommage gebracht aan Karel Anthierens, oprichter van Press Cartoon Belgium. (MM)