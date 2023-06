60 jaar oude Outka present sinds eerste editie Oostende voor Anker

De 60 jaar oude tweemaster Outka van Patrick Vermandel (74) vervoegt al sinds de eerste editie de groeiende vloot oldtimers van Oostende voor Anker (OvA). En zoals zoveel vaartuigen in de feestelijke dokken logboekt het tal van verhalen.

Francine Duwez-de Brouwer en haar man, een fregatkapitein met Russische roots, lieten de Outka – wat Eend betekent – bouwen op de toenmalige Oostendse werf Hots-De Koninck in 1963. Een paar jaar later stierf haar man en nam Francine letterlijk het roer zelf in handen. Ook het onderhoud van deze 10 meter lange mahoniehouten kits neemt ze tijdens de wintermaanden voor haar rekening: zwaar labeur, maar ze is dan ook een telg van de Oostendse familie de Brouwer die in de 17de eeuw een eminent kaper in de stamboom heeft zitten en ook ten tijde van de roemruchte ‘Oostendse Compagnie’ kleurt deze naam menig logboek. Zeemansbloed temper je niet in een paar generaties!

Tot haar 80 zeilde Francine de Noordzeekusten af en maakte in tal van haventjes vrienden. In 2000 verkocht ze haar boot aan Myriam Gueuning die er haar man, nu erekapitein-directeur van de Oostendse stadshaven, mee verraste op hun 25ste huwelijksverjaardag.

Ambtshalve was Patrick Vermandel in 2000 betrokken bij het spectaculaire definitieve ‘droogdokken’ van de O.129 Amandine ter hoogte van de Mercatorsluis. De aangemeerde bevlagde vloot pleziervaartuigen, inclusief de Outka, zijn de blauwdruk van wat een jaar later de eerste editie van OvA wordt. Sindsdien ligt de feestelijk bewimpelde tweemaster tijdens OvA altijd gemeerd recht tegenover het Waterhuis in het Mercatordok.

In 2010 werd de Outka, net als de garnaalschuit Crangon en wedstrijdzeilschip Tomidi, als varend erfgoed beschermd. “Wat betekent dat ik nu kan rekenen op 40 procent van de gedane restauratie- of onderhoudsbeurt”, zegt Patrick. “Maar reken maar dat inzake onderhoud, liggeld, verzekering, kleine herstellingen… de boot mij gemiddeld nog eens 6.000 euro per jaar kost.”

Aanslag Zaventem

Patrick was ook lang bevelvoerend commandant aan de boord van de windjammer Roald Amundsen. Zo boekte hij die noodlottige 22 maart 2016 een vlucht naar Bermuda voor een transfer van dat zeilschip naar de Azoren. Samen met zijn vrouw en een vriend die hem naar de luchthaven brachten, belandde hij in de hel van dodende bomaanslag in de vertrekhal. Zelf kon hij nog afreizen, maar Myriam liep zware letsels op en lijdt aan het posttraumatisch stresssyndroom.

Tot nu bekommert het koppel zich om het lot van andere slachtoffers en organiseert onder andere therapieweken voor lotgenoten in de Koninklijke Villa. “Tijdens een eerdere editie van OvA hadden we aan boord het bezoek van de dochter van de Russische vrouw die bij de aanslag stierf in de directe omgeving van Myriam. Op zeker moment sukkelde toen op het drukke ponton een vrouw in het water. Zowel Myriam als onze bezoekster sprongen het water in en hebben de drenkelinge kunnen redden voor de ogen van haar panikerende man”, besluit Patrick. (ML)