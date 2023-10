6.400 feestvierders op Student Welcome in Kortrijk: “Een geslaagde editie”

Maar liefst 6.400 bezoekers zakten donderdag af naar het Nelson Mandelaplein voor Student Welcome. Daarmee was het grootste studentenevenement in Kortrijk volledig volzet. Het feest ging door tot 3 uur ’s nachts, in ruil voor een inkomprijs van 1 euro.

Kortrijk Studentenstad en Stad Kortrijk trekken het academiejaar naar jaarlijkse traditie op gang tijdens Student Welcome. Voor het eerst werd een toegangsprijs van één euro gevraagd. Dankzij deze bescheiden bijdrage konden de studenten nog langer genieten van de festiviteiten.

De avond begon met een optreden van THE bridge, de winnaar van de dj-contest. Vervolgens genoten de studenten van de beats van DJ Styx, gevolgd door een optreden van de legendarische Gestapo Knallmuzik. Het feest bereikte zijn hoogtepunt met DJ Kat, beter bekend als Kat Kerkhofs. Na het optreden van DREZZ ft MC Holic, sloot Yves Deruyter de avond af.

“Het is ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen of medestudenten beter te leren kennen” – Céleste (18)

Eén van de feestvierders was Céleste Debaveye (18). Zij volgt een graduaat orthopedagogische begeleiding in VIVES Kortrijk. “Student Welcome is een leuke start van het schooljaar. Dankzij de variatie aan muziek zit er voor iedereen wel iets tussen. Het is ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen of medestudenten beter te leren kennen. De lift was toch wel het hoogtepunt van de avond en de gratis stickers waren een leuke extra. Ik vind het een geslaagde editie, zeker met mijn leuke gezelschap”, glimlacht Céleste.

“Wat misschien een leuke toevoeging zou zijn, is een stand met een rad plaatsen waar studenten aan kunnen draaien om leuke prijzen te winnen, zoals gratis drankjes, bekers, kleine kortingen en andere goodies. Daarnaast was het ook leuk geweest om achteraan bij de foodtrucks strandstoelen of andere zitelementen te plaatsen, zodat mensen die van hun eten willen genieten of even willen ontspannen, comfortabel kunnen zitten.”