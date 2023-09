58ste Tineke van Heule Romy Hollevoet blikt terug op haar jaar: “Afscheid nemen zal raar doen”

Vanaf vanavond dingen acht gemotiveerde kandidates mee naar het felbegeerde zilveren lint van 59ste Tineke van Heule. De start van die verkiezingen luidt ook het afscheid in van het 58ste Tineke. “Het zal raar doen”, zegt Romy Hollevoet. Maar ze kijkt terug op een prachtig jaar, vol onvergetelijke ervaringen: “Bijvoorbeeld de aftrap van KVK tegen Antwerp – zeker omdat KVK toen gewonnen heeft.”

Het is bijna een jaar geleden dat je officieel verkozen werd tot Tineke van Heule. Kun je ons nog eens meenemen naar dat moment?

“Ik moet eerlijk zeggen dat die avond eerder een waas is dan heel helder. Ik weet wel nog dat ik enorm verrast was, omdat ik het oprecht niet verwacht had. Ik zei tegen mezelf dat dat zilveren lintje niet voor mij was weggelegd, ook omdat de andere kandidates heel sterk waren. Nadat Ester en Luka tot eredames waren verkozen, dacht ik dat het voor mij stopte.

“Eredames Luka en Ester en ik hebben alles gehaald uit de kansen die we hebben gekregen”

Toen Leen Dendievel uiteindelijk mijn naam door de micro riep, was er bij mij vooral ongeloof. Ik weet nog dat ik heel de avond ‘dit kan niet, het is niet waar’ heb lopen zeggen. Ik moest meteen huilen, omdat ik het echt niet verwacht had en omdat ik enorm dankbaar was. Mijn mama is dan nog meerdere keren gaan vragen of ik wel écht gewonnen had.”

“Wat ik nog wel heel goed weet, is dat mijn lint was stukgegaan… Geen idee hoe, maar het lusje dat de twee kanten met elkaar verbindt, was losgekomen. Gelukkig werd dat snel gefikst met een veiligheidsspeld.”

Oud-Tinekes zeggen vaak dat het jaar voorbijvliegt. Hoe heb jij jouw jaar ervaren?

“Het was een heel bijzonder jaar. Ik heb dingen mogen doen die ik anders niet zou mogen doen. Een jaar lang Heule vertegenwoordigen is iets heel speciaals en dankzij Simon en Phaedra is dat jaar heel mooi geworden. Ik mocht veel mooie representaties doen – VTM, Dranouter, KVK, koersen in Heule…”

Als je er zelf één moment moet uitpikken, wat is het dan?

“Vooral het Tinekesweekend zelf blijft me bij. Megazot. Ik heb me samen met de negen andere meisjes enorm geamuseerd. En de afsluiting van dat weekend was natuurlijk de kers op de taart.”

“Meteen de dinsdag erna mocht ik naar VTM gaan om mee te doen met het programma Beste Kijkers, met Nathalie Meskens. Het was een vuurdoop, maar echt een once-in-a-lifetime en een onvergetelijke ervaring. Ook de aftrap van KVK tegen Antwerp op 2 oktober was heel tof – zeker omdat KVK toen heeft gewonnen.”

Luka De Wilde en Ester Butaye werden respectievelijk eerste en tweede eredame. Hoe was de samenwerking met hen?

“Ik vind ons een echt leuk trio. We hebben een heel jaar goed samengewerkt. Het gebeurde soms dat Ester of Luka niet aanwezig konden zijn bij een representatie, door Chiro of werk, en dan voelde dat ook echt aan als een gemis. Het was heel leuk als we met ons drieën aanwezig waren, en we hebben alles gehaald uit de kansen die we hebben gekregen.”

“Het zal raar doen dat we, na een heel jaar samen dingen te hebben gedaan en hetzelfde te hebben meegemaakt, minder van elkaar zullen horen. Maar ik ben er zeker van dat we nog zullen afspreken om bij te praten.”

Nu is het tijd om af te zwaaien. Hoe kijk je vooruit naar het weekend?

“Ik heb er enorm veel zin in. Ik ben benieuwd hoe het is om de Tinekesfeesten eens als Tineke mee te maken. Ik heb al van vele ex-Tinekes en -eredames gehoord dat het een van de tofste weekends in je Tinekesjaar is. We mogen echt overal bij zijn, waardoor het een druk, maar vooral heel leuk weekend zal worden. Het belooft ook megamooi weer te zijn, waardoor Heule echt in een zomerse, Franse sfeer zal baden.”

“Maar als ik eerlijk ben: ze zeggen wel dat je Tineke bent voor het leven, maar het zal raar doen om zondagavond afscheid te moeten nemen.”