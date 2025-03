55ste carnavalstoet Zwevezele is ongeziene voltreffer met meer dan 15.000 toeschouwers: “Niveau was dit jaar bijzonder hoog!”

Carnaval in Zwevezele beleeft hoogdagen met een spannende prinsenkiezing, een nooit geziene succesvolle verklede kroegentocht en een carnavalstoet die baadde in een stralend winterzonnetje, met duidelijk méér dan 15.000 toeschouwers. Tot ver buiten de markt stonden de straten rijen dik met kijkers, die het kleurrijke schouwspel voor geen geld wilden missen. “Superlatieven schieten tekort, het niveau was dit jaar bijzonder”, vertelde Joachim Kerckhove, voorzitter van de Orde van de Bolhoed.

De 55ste carnavalstoet van Zwevezele bestond dit jaar uit 54 groepen, goed voor zo’n duizend deelnemers. Dat is op zich al een record. Reeds bij de opstelling in de Koolskampstraat werd duidelijk dat dit jaar een kleurrijke voltreffer zou worden. Aan creativiteit geen gebrek: een leuke film, een bijzonder sprookje, een Vlaamse hit, de Ronde van Frankrijk, Indiase dansen, Spongebob, Kabouter Plop, Teletubbies of Rammstein… niets was te gek om er iets opvallends mee te doen.

De Mina’s – oud-leidsters van Chiro Zwevezele – grepen de hit van Liliane Saint-Pierre ‘Soldiers of Love’ of in dit geval ‘Mina’s of Love’ aan, om ‘Geen oorlog meer’ uit te schreeuwen en hun steun aan Oekraïne te tonen. “We willen een hart onder de riem zijn van al die Oekraïense gezinnen die lijden onder de oorlog”, aldus de groep. Een andere cowboy-groep loofde duizend dollar uit, om carnavalsvoorzitter Joachim Kerckhove op te pakken ‘dead or alive’. Hij heeft het toch overleefd.

Bananen

Een bijzonder mooie wagen was de uitbeelding van ‘The Wizard of Oz’ van de Hubertboys. Maar ook de Chirojongens als ‘Rakkers’ staken een hele bakkerij in elkaar. Waarom een bakkerij? “Ach, bakkers rijmt op Rakkers, dat vonden we tof”, laat de vrolijke bende weten.

En zo volgden er nog de Rave Cave van de Bierbaazn, de disco-nonnetjes van de Kwiks, Europapa-gedreun met de Moatjes, ‘Crying @ the Discothèque’ van de Chirocupkes of een mega-zeilboot onder de opgewekte tonen van Bart Kaëlls ‘Zeil je voor het eerst’ van de Oldies. Om iets te noemen.

Ook een opvallende groep waren de ‘Bananas in Pyjamas’ van Links Van Voorn. “We lieten ons inspireren door die banaan met ducttape die als een kunstwerk zoveel geld opbracht”, laat de groep weten. “Maar eigenlijk is het een tekenfilm-reeks en een bioscoopfilm van zo’n twintig jaar geleden. We denken graag ‘out of the box’ en vonden het een cool thema. “

Ongezien succes

Het was opvallend hoeveel aandacht er dit jaar werd besteed aan fraai uitgewerkte wagens, kleurrijk schilderwerk en verbazingwekkend mooie kleding. Na de stoet wordt er vanavond nog lustig doorgefeest met ambiancemaker Louis Flion, charmezanger Garry Hagger en DJ Dennis Cartier. Het 55ste carnavalseizoen in Zwevezele werd dit jaar voor het eerst geleid door de nieuwe voorzitter Joachim Kerckhove.

Na de spannende prinsencampagnes, de tjokvolle feesttent tijdens de prinsenkiezing, de nooit geziene verklede kroegentocht met maar liefst 1600 deelnemers – zo’n 300 méér dan de jaren voordien – en de kleurrijke carnavalstoet, moet men zich zeker niet meer afvragen of Kerckhove als carnavalsvoorzitter geschikt is. Hij is ervoor geboren. (GGM)