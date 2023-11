55-plussers De Haan vieren halve eeuw feest: “Altijd volle bak ambiance”

Donderdagmiddag vond in sporthal Haneveld in De Haan een geslaagde jubileumeditie plaats van het jaarlijkse seniorenfeest. Het gemeentebestuur maakte van die gelegenheid gebruik om medeoprichter Norbert Steelandt in de bloemetjes te zetten, daarna werd de polonaise ingezet. “55-plussers moeten niet onderdoen voor de jeugd.”

Vijftig jaar geleden, op 24 maart 1973, organiseerde de toenmalige ‘verbroedering van het gemeentepersoneel van Klemskerke’ in het Zeepreventorium een gratis feest voor alle 55-plussers van Klemskerke en Vlissegem. Het leverde meteen een volle zaal op. “We moesten toen wel nog zelf voor de nodige centen zorgen, want een gemeentelijke toelage zat er in die tijd niet in”, zegt de nu 84-jarige Norbert Steelandt, destijds secretaris van de verbroedering.

Hoeilaartse schuimwijnprinses

Er volgden ook dansavonden in de feestzaal van het Torenhof. “En in Klemskerke organiseerden we, in navolging van de druivenfeesten in Hoeilaart, een jaarlijks wijnfeest ter gelegenheid van het kermisweekend. Bij de allereerste editie zette de gemeente Hoeilaart twee volle bussen in met onder meer hun schepencollege, een voltallige voetbalploeg en de Hoeilaartse fanfare met majorettes. Ook de Hoeilaartse schuimwijnprinses was meegekomen”, glimlacht Norbert.

Er werden grote namen gestrikt: onder meer Rocco Granata, Micha Marah en Marva kwamen optreden. “Dat bracht geld in het laatje, en zo konden we onze balavonden voor d’oude van dagen blijven organiseren”, klinkt het. Volgens Norbert konden die ouden van dagen er trouwens wel wat van. “’t Was altijd volle bak ambiance op onze seniorenbals, en nu nog: 55-plussers zijn zelfs nog veel actiever geworden vergeleken bij vijftig jaar geleden”, klinkt het nog.