51ste Kasteelstraatfeesten op zaterdag 30 september: Een feest voor de jeugd

Op zaterdag 30 september is er de 51ste editie van de Kasteelstraatfeesten. Wat ooit begon als een straatfeest is inmiddels uitgegroeid tot een groot evenement voor alle kinderen uit Sint-Eloois-Winkel en omstreken.

De Kasteelstraatfeesten zijn inmiddels uitgegroeid tot een echte klassieker. “We vierden vorig jaar al ons vijftigjarig bestaan. Het evenement startte lang geleden in de Kasteelstraat, maar inmiddels is het uitgegroeid tot iets veel groters tijdens het kermisweekend”, aldus Dries ‘Macko’ Vuylsteke van de organisatie. Het thema dit jaar is ‘Winter Wonderland’.

De Kasteelstraatfeesten worden zaterdag letterlijk op gang geschoten door een kanon. Nadat alle kinderen zeker wakker zijn, hebben ze een halfuurtje om zich klaar te maken. Ook dit jaar komt de Scharminkelkarre langs om hen op te halen.

“Zowel ‘s morgens als ‘s middags wordt dit vervoer ingeschakeld om de kinderen tot bij de activiteiten te brengen”, vertelt Macko. De Scharminkelkarre stopt aan het Klein Schardauw, de brandweer, de hoek van de Kapelstraat en de Rollegemkapelsestraat, aan het kruispunt van de Stenen Stampkot en de Hapelstraat, aan café De Meiboom in de Gullegemsestraat, in de Olympialaan ter hoogte van nummer 13, op het Rozenplein en in de Izegemsestraat aan de oude parking van Eloois Winkel.

Hulp verenigingen

De organisatoren blijven de ingegane weg bewandelen en kiezen voor een gelijkaardig programma als de voorbije jaren. “Zo starten we met een knutselactiviteit, maar is er ‘s morgens bijvoorbeeld ook nog een kidsfuif en aperitief.”

De organisatoren krijgen ook dit jaar de steun van verschillende lokale jeugdverenigingen, die mee helpen bij de verschillende activiteiten.

‘s Middags staan er verschillende spelletjes op het programma en er is ook kleutertheater. “Naar de avond toe zien we ook meer en meer volwassenen opduiken. Zo is het telkens uitkijken naar de avondwedstrijd waarin verschillende verenigingen het in proeven tegen elkaar opnemen. Ook de traditie van de ‘smijtinge’ blijft behouden. De Kasteelstraatfeesten worden dit jaar opnieuw afgesloten met een vuurwerk.