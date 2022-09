500 blije kinderen op magisch Eindzomerfeest in Poperinge

Op het einde van de zomervakantie organiseerde het stadsbestuur een groot Eindzomerfeest voor alle kinderen van de Poperingse speelpleinen, Popsjot en IBO Hopsakee. Zowat 500 kinderen en hun monitoren amuseerden zich rot.

Op de koer stonden een vijftal grote springkastelen opgesteld, er was een verkeerspark, een discobar, een ballenbad, een clown, een goochelshow, standen met ballonplooien, kindergrime, de sportdienst, de bibliotheek (met knutselhoek), een eendjesspel en nog veel meer. Aan diverse standen konden de kinderen via opdrachtjes stempels verzamelen, die ze konden inruilen voor een vieruurtje. Dat bestond onder meer uit popcorn, suikerspinnen, smoothies met fruit, water en frisdrank. Voor wie het wat te druk vond, was er een rustige ruimte.

Online inschrijven

“Dit jaar blaast Popsjot tien kaarsjes uit, en dat wilden we uitgebreid vieren”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V). “In 1995 stapte de jeugddienst mee in het project Grabbelpas van de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ). Grabbelpas bood kinderopvang aan voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De inschrijvingen stegen van 98 kinderen in 1995 tot 801 in 2012 en gebeurden in het begin met de hand, wat heel arbeidsintensief was. In 2012 ontstond het vrijetijdsaanbod Popsjot. De naam refereert aan Poperinge (Pop) en de vier betrokken vrijetijdsdiensten (sport, jeugd, cultuur met de c in de letter o, en toerisme). Sinds 2012 kunnen ouders online inschrijven wat het aanbod duidelijk en gebruiksvriendelijk maakt.”

2.443 deelnemers

“Van 1 juli tot en met 30 augustus 2022 bood Popsjot dagkampen (themakampen voor kleuters, theaterkampen of sportkampen) als dagactiviteiten (kookactiviteiten, uitstapjes, knutselen, sport,…) aan voor kinderen van 4 tot 14 jaar. De 2.443 deelnemers beleefden een leuke tijd tijdens de zomervakantie op 54 kampen en 41 dagactiviteiten en dankzij de enthousiaste inzet van 46 lesgevers en 43 animatoren. We kunnen dus terugblikken op een uiterst geslaagde, warme zomer vol activiteiten met Popsjot, de speelpleinen in het centrum en de deelgemeenten, en de kinderopvang IBO Hopsakee”, zegt schepen van Jeugd Ben Desmyter (CD&V).

Nore Recour (16) was voor het eerst ‘volwaardig’ leidster op het speelplein De Bollaert in Watou. “Gemiddeld hadden we zo’n 30 kinderen tussen de 3 en 12 jaar per dag, gedurende de hele vakantie. Die werden opgevangen door een zestal monitoren. Ik draai al drie jaar mee als hulpleidster. Dit jaar werd ik voor het eerst betaald: 32 euro per dag”, aldus Nore Recour.