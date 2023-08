50.000 bezoekers voor Bloemencorso in Blankenberge

Zondag genoten 50.000 toeschouwers van het wervelende bloemencorso dat door het centrum van Blankenberge trok. Het werd een spektakel met kleurrijke praalwagens, dansers, muzikanten en figuranten in prachtige kostuums. “Ik ben heel trots dat ik dit jaar deel uitmaak van dit event”, zei zanger Patrick Onzia die als opwarmer voor de eigenlijke stoet zijn lied ‘Door de golven’ mocht zingen.

De verwachtingen waren hooggespannen nadat Lebbekenaar Davy De Wolf vorig jaar voor het eerst de regie van de bloemenstoet op zich nam. Na afloop kondigde hij aan dat hij in 2023 nog een stap verder zou gaan. En de man hield woord. Het sleutelwoord daarbij was ‘totaalbeleving’ waarbij de toeschouwers van het begin tot het einde ondergedompeld werden in de sfeer van het verhaal dat met een ziel werd gebracht.

Moesicali uit Moerzeke

Filip Van Damme, dirigent van Moesicali uit Moerzeke, is alvast in zijn nopjes dat zijn orkest en harmonie geselecteerd werd om erbij te zijn in Blankenberge. “Een aantal van onze muzikanten zitten in het rad van de siertuilwagen ‘B.I.R.D.S.’ en de overige muzikanten lopen door elkaar. Voor deze stoet spelen we mee op een backingtrack van ‘The Greatest Showman’. Het zijn geen eenvoudige omstandigheden om een blaasinstrument te bespelen met een vogelkop als masker en bijhorende visagie. Het wordt dus een echte uitdaging.”

Ook zanger Patrick Onzia is dolenthousiast. © FV

Ook zanger Patrick Onzia is dolenthousiast. “Voor de eerste keer in mijn leven zal ik meedoen in het corso. Dit is een echte thuiswedstrijd voor mij want ik sta al sins 1989 in Het Witte Paard. Ik heb de bloemenstoet al elk jaar gezien want wij hebben geen show op die dag. Het is leuk dat ik mijn nieuwe single ‘Door de golven’ mag zingen want dat is een ode aan deze badstad. Ik zal ook promotie maken voor mijn verjaardagsconcert dat op 23 september plaatsheeft in Het Witte Paard.

Honderdduizenden bloemen

En dan waren er natuurlijk nog de honderdduizenden bloemen die verwerkt werden in een twintigtal indrukwekkende theater- en praalwagens zoals ‘De Zwanenprises’ van de Blankenbergse carnavalsvereniging Splenterbomme. Wagenbouwer Bert Cuyle: “In 2009 en 2010 namen we al eens deel aan het corso en naar aanleiding van onze 50ste verjaardag beslisten we om er dit jaar opnieuw bij te zijn. In de carnavalstoet was ons thema ‘De Zwanenzang’ en dit keer stopten we onze zwaan in 50.000 bloemen.” Bert benadrukt dat het een vrij intensief werk was om deze wagen de voorbije maanden om te bouwen met isomoplaten. Het voorbije weekend kon hij een beroep toen op heel wat vrijwilligers om de dahlia’s te prikken.

“Ik koos voor een vrij levendig corso dat volledig verweven zat van dansers, acteurs, acrobaten en vuurspuwers. We werkten voor het eerst met zogenaamde losse figuranten. Het was een echte uitdaging om voor elke figurant, dansgroep en wagenbegeleider het juiste kostuum te vinden, maar samen met het corsoteam zijn we daar wonderwel in geslaagd”, licht de regisseur toe.

Messenwerper

Bij die figuranten ook Blankenbergenaar Yorick Decoster (39) die in de huid kroop van een messenwerper. “Het is de eerste keer dat ik figurant ben. Ik werd gevraagd door mijn toneelvereniging Onder Ons. Ik heb er ontzettend naar toe uitgekeken. Mijn dreadlocks zijn authentiek dus de kappers waren heel tevreden want er was weinig werk aan mijn kapsel.”

Muzikanten van Moesicali in het rad. © FV

Volgens Davy De Wolf was ‘The Greatest Parade’ met de bijhorende opzwepende muziek een vrij dankbaar thema om uit te werken. “Het wordt echt moeilijk om qua sfeer dit nog te overtreffen. Zo waren er dansgroepen die letterlijk meezongen met elk nummer en normaal kan dat niet omdat ze moeten glimlachen of neutraal moeten zijn. Deze ommezwaai maakte het voor het publiek duidelijk aanstekelijker dan wat we in het verleden zagen.”

Onder de indruk

En het evenement lokte dit jaar opnieuw een massa volk naar Blankenberge. Onder hen ook Andy De Grande (53) uit Veldegem die samen met zijn vrouw tussen de 50.000 toeschouwers staat. “Het is de eerste keer dat ik kom kijken. Ik ben tuinier dus beroepshalve ben ik veel bezig met bloemen. We zijn onder de indruk dat er hier zo veel volk staat te kijken. Het is echt prachtig en ik ben er zeker van dat die mensen uren bezig geweest zijn om die wagens te maken.”