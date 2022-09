5.206 bezoekers voor Kunstzomer: “Kortrijk bruist van creatief talent en dat tonen we graag”

Afgelopen weekend viel het doek over de 14e editie van Kunstzomer Leiestreek. Drie maanden lang was hedendaagse kunst te bewonderen op 14 unieke locaties in Kortrijk en de deelgemeenten. Die locaties werden 5.206 keer bezocht. Kunstliefhebbers kunnen ook na Kunstzomer terecht in de deelgemeenten met Circuit Artistiek, dat zondag een opendeurdag houdt.

Kunstzomer Leiestreek is een samenwerking tussen Toerisme Leiestreek vzw, Ont-dekking-s-rijzen vzw en stad Kortrijk. Voor het eerst was het programma van Kunstzomer niet verspreid over verschillende gemeenten, maar vond alles plaats in Kortrijk. Van juni tot en met september streek Kunstzomer telkens twee opeenvolgende weekends neer in twee verschillende deelgemeenten. Er was werk te zien van 45 hedendaagse kunstenaars. De toegang was gratis.

De populairste locatie was de herbestemde Sint-Rochuskerk die tijdens Kunstzomer voor het eerst werd opengesteld voor het publiek en 1.500 bezoekers over de vloer kreeg. Ook andere unieke locaties zoals de Sint-Laurentiuskerk in Kooigem (550 bezoekers), de Rodenburgkapel in Marke (300), het Sint-Anna-waterreservoir in Rollegem (341) of de huisjes aan Vandecasteele in Aalbeke (302) vielen in de smaak. Alle locaties opgeteld waren er 5.206 bezoeken tijdens Kunstzomer. De stad stimuleerde ook tijdens Kunstzomer het gebruik van de fiets. Daarvoor werden vier nieuwe fietsroutes ontwikkeld die bezoekers vlot van de ene locatie naar de andere brachten. In totaal werden 2.500 fietsbrochures uitgedeeld.

Tevreden reacties

“Kunstzomer 2022 is mede dankzij de inzet van de medewerkers en vrijwilligers van onze ontmoetingscentra een succes geweest”, aldus Stephanie Demeyer, schepen van ontmoetingscentra en deelgemeenten. “Enkele OC’s deden dienst als locatie. En ook na Kunstzomer blijven we de ontmoetingscentra ter beschikking stellen aan lokale kunstenaars met Circuit Artistiek. Zondag kan je er tijdens de opendeurdag de kunstenaars persoonlijk ontmoeten.”

“Kortrijk bruist van creatief talent en dat tonen we graag”, klinkt het bij Axel Ronse, schepen van cultuur. “Heel de zomer lang kon iedereen genieten dankzij Kunstzomer, een initiatief dat duidelijk gesmaakt werd. En we blijven inzetten op de beeldende kunsten dankzij tal van tentoonstellingen. In de deelgemeenten kan je het hele jaar lang genieten dankzij Circuit Artistiek, in de Paardenstallen opent vanaf 1 oktober de nieuwe expo van Be-Part en in het weekend van 15 en 16 oktober kan je doorheen de hele stad bij de kunstenaars zelf op bezoek dankzij Buren bij Kunstenaars.”

“We kijken zeer tevreden terug naar Kunstzomer 2022”, horen we bij José Sintobin, curator Kunstzomer. “We zagen heel wat blije gezichten en mochten zo’n 60% à 70% van de bezoekers met de fiets begroeten. De fietsroutes waren dan ook een schot in de roos. De unieke locaties en de keuze om kunst te tonen in de deelgemeenten was een succes, mede dankzij de samenwerking tussen toerisme en cultuur waarvoor ik mijn dank richt aan de stad Kortrijk. De deelgemeenten hebben heel wat troeven, en we zijn zeer blij dat we die samen met de kunst konden uitlichten.”

Meer kunst in de deelgemeenten: Circuit Artistiek houdt zondag opendeurdag

Kunstliefhebbers kunnen ook na Kunstzomer nog terecht in de deelgemeenten. In het weekend van 15 en 16 oktober is er opnieuw Buren bij Kunstenaarsen in de ontmoetingscentra loopt de vijfde editie van Circuit Artistiek. Met Circuit Artistiek stellen een aantal ontmoetingscentra (De Troubadour in Bissegem, De Wervel in Bellegem en De Vonke in Heule) hun ruimte ter beschikking voor de creaties van 19 lokale kunstenaars. Verschillende disciplines van de beeldende kunst komen aan bod: schilderkunst, fotografie, grafiek… Na vier maanden wisselen de werken van locatie. De werken zijn te bezichtigen tijdens de secretariaatsuren of tijdens activiteiten.

Op zondag 2 oktober houden de drie deelnemende OC’s een opendeurdag tussen 10 uur en 12 uur en kan je de kunstenaars persoonlijk ontmoeten en het verhaal achter hun werk horen. Toegang is gratis.