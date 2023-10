46ste Ieperse Kattenstoet belooft topeditie te worden: “Met 2.000 figuranten”

Volgend jaar vinden de Kattenfeesten in Ieper op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei plaats. Het tweedaags evenement belooft een topevenement te worden.

“Nadat we noodgedwongen de Kattenstoet 2021 moesten afgelasten en dan ook nog eens het vervangprogramma ‘Kattenkronkels’ letterlijk in het water viel, kijken we volop uit naar de editie van volgende jaar”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl. “De Kattenfeesten starten op zaterdag 11 mei met een activiteit voor kinderen en gezinnen. Op zaterdagavond bruist de stad van de activiteiten op verschillende plaatsen in het stadscentrum. Op zondag trekt de 46ste Kattenstoet door de centrumstraten van Ieper.”

Twee nieuwe hulpregisseurs

Naast regisseur Bart Cafmeyer komen er twee nieuwe hulpregisseurs: Walter Degroote en Bo Vanbecelaere en twee productieleiders: Sophie Wicke en Wesley Butstraen. Zes jaar geleden vonden 55.000 toeschouwers de weg naar het spektakel. Volgend jaar kan het nog beter worden en nemen er ongeveer 2.000 figuranten deel.

Lekker gek en middeleeuwen

“We kunnen de Kattenfeesten samenvatten onder twee thema’s”, aldus Bart Cafmeyer. “In de eerste plaats is er ‘Lekker Gek’ en ten tweede is er ‘De Middeleeuwen’. Op verschillende plaatsen in de stad zullen op zaterdag leuke en gekke dingen plaatsvinden en de Kattenstoet krijgt een vernieuwing met onder meer een nieuwe museumwagen waarop absurde schilderijen zullen te zien zijn. Sinds 2000 ontstond de traditie om op zaterdag iets speciaals te laten gebeuren. Eerst was dit een verkorte stoet als opwarmer voor de echte Kattenstoet. Nu wordt dit een volwaardig programma waarin heel wat te beleven valt. In de Stadsschouwburg staat het Roeselaarse Draadpoppentheater garant voor een uniek ‘Zwart Theater’. In Belle Godshuis komt een cabaretbar tot leven met livemuziek, dans en zang. In de stad ontmoet je Kattendansers- en danseressen, er komt een mini-opera en als klap op de vuurpijl komt er op de markt een kort maar hevig spektakel. Geen vuurwerk, maar het zal knallen. En zondag is er dan de eigenlijke grote Kattenstoet.” (EG)