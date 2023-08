46ste editie van Rollofeesten: “Hopen weer op 1.500 man”

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus vinden de jaarlijkse Rollofeesten plaats in het centrum van Rollegem. Het gratis dorpsfeest voorziet twee dagen gevuld met muziek, straatacts en kinderanimatie. Het programma wordt deze keer aangevuld met een unieke wereldrecordpoging.

De Rollofeesten gaan op vrijdag 25 augustus van start met een plechtige opening om 19 uur in het buurthuis. Het Rollegemse koor Crescendo begeleidt die met een muzikale noot. Daarnaast zijn Miljan Trio, Hard 2 Handle en DJ Pulle van de partij om van de eerste avond een feest te maken.

De volgende dag staat er nog een waslijst aan artiesten op de planning. Een opmerkelijke passage is die van Les Folles de Gand. De bekende Gentse travestieshow viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan én treedt ook voor de 25ste keer op tijdens de Rollofeesten.

Springkastelen

Zaterdagnamiddag staat in het teken van de kinderen. Het dorpsfeest verwelkomt opnieuw The Big Bounce, het grootste springkastelenfestival van België. De gethematiseerde springkastelen bieden voor elke leeftijd wat wils. Het jonge geweld kan zich ook uitleven bij de Kids DJ, eens langsgaan bij een dansinitiatie van Kortrijkse dansschool Bodyshake, of zich laten verwonderen door tafelgoochelaar Anthony Holt.

Tijdens het dorpsfeest zetten de organisators graag het lokale verenigingsleven in de kijker. “We willen Rollegemnaren zoveel mogelijk betrekken in de organisatie van de Rollofeesten. Zo slaan Harmonie Sint-Cecilia, de Rollegemse drumband en toneelgroepen Trees en Trésor opnieuw de handen in elkaar voor een straatact”, vertelt voorzitter Olivier Tombeur. De act zal driemaal opgevoerd worden op zaterdagnamiddag.

Wereldrecord

Opmerkelijk aan deze editie is dat Jean-Pierre Hoorens zich aan een wereldrecordpoging zal wagen. De oud-voorzitter van de Rollofeesten maakte een kruiswoordraadsel van dertig meter lang. Op zaterdagnamiddag stelt hij zijn kruiswoordraadsel voor aan het grote publiek. “Het is de eerste keer dat we het in zijn geheel zullen zien, wat wel indrukwekkend is. Voorlopig zien we het enkel in de opgerolde vorm”, lacht Olivier.

Het bestuur van de Rollofeesten kijkt uit naar de start van het dorpsfeest. “We verwelkomen jaarlijks 1.500 bezoekers, hopelijk is dat deze keer weer het geval. We hebben er in ieder geval alles aan gedaan om een zo toegankelijk mogelijk feest te creëren. Het zal fijn zijn om dit weekend alle puzzelstukjes in elkaar te zien vallen”, sluit de voorzitter af. (SV)