45ste editie Waterhoekfeesten boordevol activiteiten: “Nieuw dartstornooi en streetfoodfestival”

Komend weekend vinden de jaarlijkse Waterhoekfeesten plaats op de gelijknamige wijk van het Gaverke. De 45ste editie heeft heel wat in petto, met voor het eerst een dartstornooi en streetfoodfestival.

De Waterhoekfeesten zijn ontstaan uit een vinkenzetting, die nog steeds plaatsvindt als de Grote Prijs Jacques Vandendriessche. Daarnaast organiseren de bevriende buren een pak andere activiteiten.

Op vrijdagavond 30 juni is er voor het eerst geen minivoetbaltornooi meer, in de plaats daarvan strijden zo’n tachtig duo’s om de dartstitel. Een wandeling, cyclo- of mountainbiketocht, een bloemschikatelier, seniorennamiddag of jaarlijkse bezinning, voor elk wat wils komend weekend op de Waterhoek.

The Masked Singer

“We voorzien ook kinderanimatie in beleefboerderij De Stege in de Wetstraat”, vertelt Fred Verhaeghe, die samen met Koen Delie, Gerd Simoens, Jonas Vandorpe, Stijn Debaene, Giovanni Verheye, Thomas Snoeck,Stephen Furniere, Gunther Bruyneel, Martijn Vandevelde en voorzitter Bart Vandenbussche de feesten inricht.

“Op zaterdagavond treedt ons huisorkest Azdamme op, met tussendoor optredens van vijf Waterhoekse Masked Singers. Het publiek kan mee gokken en zo een prachtige hoofdprijs in de wacht slepen.” De barbecue op zondagmiddag werd ook van de feestmenu geschrapt. In de plaats daarvan wordt er een streetfoodfestival georganiseerd.

Smoelenboek

Er is dit jaar ook een nieuwe editie van het Smoelenboek, waar je de bewoners beter kan leren kennen via weetjes en anekdotes. En gans het weekend kan je terecht tijdens de zomerbar op de weide van boer Marlier in de Tapuitstraat.