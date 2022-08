40ste editie van Likkepotfeesten van 12 tot 14 augustus: KSA Bebo viert een weekend lang

De 40ste editie van de Likkepotfeesten in Beveren begint op vrijdag 12 augustus. Deze driedaagse van KSA Bebo is ieder jaar een groot feest en mag telkens heel wat bezoekers verwelkomen. Er zijn ook dit jaar tal van activiteiten, zoals een barbecue à volonté en een kubbtornooi. “We hopen even succesvol te zijn als de voorbije jaren”, klinkt het.

KSA Bebo bestaat al sinds 1932 en gaat dus al een hele tijd mee. Net als hun Likkepotfeesten, want die blazen dit jaar veertig kaarsjes uit. “Het is mooi dat onze Likkepotfeesten blijven voortbestaan”, vertelt Tibo Decruw, die enorm uitkijkt naar zijn eerste editie als hoofdleider van de Beverse KSA.

“Ik hoop dat de feesten even succesvol zijn als vorig jaar en de voorbije jaren. We hopen uiteraard ook op een grote publieke opkomst. Onze feesten vallen dit jaar opnieuw samen met Beveren Kermis. Ik zie dit niet meteen als een nadeel, maar bekijk het positief: misschien kan iedereen vanop Beveren Kermis afzakken naar onze Likkepotfeesten. Dat zou wel leuk zijn.”

Startschot om 18 uur

Zoals gewoonlijk vindt alles plaats aan de lokalen van KSA Bebo, in de Izegemseaardeweg, recht tegenover voetbalploeg Dosko Beveren.

“Op vrijdag wordt om 18 uur het startschot gegeven, voor hopelijk een spetterende editie”, gaat Tibo verder. “Diezelfde avond is er om 20 uur een algemene-kennisquiz. Wie wil deelnemen, kan zich enkel ter plaatse inschrijven. De deelname kost 20 euro per ploeg en ploegen dienen uit vier mensen te bestaan.”

Misschien kan iedereen vanop Beveren Kermis naar ons feest afzakken?

Op zaterdag gaan de festiviteiten gewoon verder.

“Om 10 uur gaan we van start met een minivoetbaltornooi. Vanaf 18 uur bieden we dan croques aan. En om 20 uur hebben we een streekbierbar. Daar kan je genieten van meer dan vijftig verschillende streekbieren. Dit uiteraard ook met muzikale omlijsting. Voor ‘s avonds hebben we ook een deejay voorzien, maar een uitbundig feest hoef je wel niet te verwachten. Dit uit respect naar onze dichte buren. We zouden graag de vrede met hen behouden.”

Barbecue à volonté

Op zondag trapt de KSA af met een eucharistieviering in open lucht. “De viering vindt plaats in een grote tent op ons terrein. De KSA is een katholieke jeugdbeweging en dat willen we graag op deze manier overbrengen.”

Daarna kunnen de aanwezigen vanaf 11.15 uur genieten van een aperitief, gevolgd door een barbecue à volonté vanaf 12 uur. “Iedereen is van harte welkom, maar we vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan per mail naar ksabebo@outlook.com. Volwassenen betalen hiervoor 15 euro, kinderen 10 euro. Je kan er dus niet voor sukkelen”, lacht Tibo.

Om 14 uur start dan het kubbtornooi. Wie wil deelnemen, betaalt 15 euro per ploeg. Afsluiten doet de Beverse KSA vanaf 15 uur, met koffie en gebak.

De opbrengst van de Likkepot gaat vooral naar het zomerkamp van volgend jaar. “Op die manier kunnen we de prijs voor dat kamp een beetje drukken”, sluit Tibo af.