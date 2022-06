27ste editie Dolle Dagen moet stadscentrum Gistel doen volstromen

Gistel maakt zich op voor een nieuwe editie van de Dolle Dagen, intussen toch ook al toe aan de 27ste editie. In 2020 zouden de organisatoren – de Handelaarsbond met steun van de stad – uitpakken met een groot scherm op de Markt om zo het Europees kampioenschap voetbal te kunnen volgen.

Door de coronacrisis werden de Dolle Dagen toen geannuleerd, maar vorig jaar vond alsnog een lightversie plaats. “Nu kunnen we weer uitpakken met een Dolle Dagen als vanouds”, begint Carine Dalle van de Handelaarsbond, verder gevormd door Jeroen Lernout, Thomas Janssens, Geert Cappelle en Peter Dumarey.

Mooi weer en veel volk

“Vorig jaar hing er nog een raar sfeertje door de mondmaskerplicht. Die valt nu weg. We hopen alvast op mooi weer en veel volk. Veel handelaars en de lokale horeca kunnen dat extra duwtje in de rug zeker gebruiken.” Zowel op zaterdag 11 als zondag 12 juni is er doorlopend braderie en animatie in de centrumstraten. Op de Markt staan gezellige terrassen en is er kermis.

Op de Kleine Markt, richting de kerk, staan zaterdag vanaf 17.30 uur optredens gepland van The Cover Store, The New 70’s Band en dj Sven Ornelis. Op zondag beginnen ze er een halfuur vroeger aan met PC Brown, Dina Rodrigues, Herbert Verhaeghe, Swoop, Ontpopt en dj Dimaro. Ook Radio Melina tekent present en zal er live radio maken met tal van gasten.

“Het event is een van de belangrijkste in de stad en geeft de lokale economie een boost”, aldus bevoegd schepen Wim Gevaert (Open VLD).

