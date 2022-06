25ste Folklorefeesten in Lichtervelde mikken op polonaise van minstens 500 dansers

De tweejaarlijkse folklorefeesten zijn terug en beleven dit jaar al hun 25ste editie. Dat jubileum kreeg als thema ‘Lichtervelde klinkt’ en vindt plaats van vrijdag 2 tot zondag 4 september. Met een reuzepolonaise wil Lichtervelde ‘grote buur’ Roeselare te kijk zetten.

Het thema ‘Lichtervelde klinkt’ heeft een dubbele betekenis. “Enerzijds klinken we met de glazen voor onze feesteditie, anderzijds is er het algemene thema muziek”, zegt Christa Levecque.

“Op zondag maken we er een heus muziekfestival van, zoals gebruikelijk was begin de twintigste eeuw. De gezelschappen komen in optocht van het station naar de markt en verzorgen daar elk op hun beurt een kort optreden. De markt wordt daarnaast gevuld met volksspelen, oude ambachten en leuke attracties en uiteraard voorzien we weer een stunt, namelijk een reuzepolonaise.”

Gratis Triple Piro

“Het wereldrecord qua aantal deelnemers staat op 3.379. Dat is zelfs voor Lichtervelde te hoog gegrepen, maar… grote buur Roeselare deed in 2019 tijdens de batjes een poging om het wereldrecord te breken en haalde amper 380 deelnemers… We gaan voor minstens 500 deelnemers. De eerste 500 deelnemers krijgen een gratis Triple Piro, uiteraard nadat de prestatie is geleverd. Deelnemers zullen worden uitgenodigd om zich op zondag 4 september vanaf 14 uur aan te melden op de markt. Lichtervelde heeft geen ‘Fata Morgana’ nodig om zo’n uitdaging aan te gaan. We zullen het aantal volgen met een reuzeteller op een ledscherm.”

Geen miss of prins

“Voor deze editie hebben we geen miss- en prinsverkiezing voorzien. Op vrijdagavond 2 september gaan we volop voor het feest in OC De Schouw. We starten met een optreden van de Lovebirds, gevolgd door A Murder in Mississippi, een zeskoppige Gentse band die swingende americana, country, folk en blues brengt. Monsieur Sandèr zorgt nadien voor een spetterende fuif. Tickets voor deze avond zijn tegen 10 euro online te koop via bit.ly/folklorebal.”