25ste editie van het Poperingse Bierfestival: 125 soorten bier te proeven

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober heeft van 14.30 tot 23 uur de 25ste editie plaats van het Poperingse Bierfestival. Feestlocatie is de Maekeblydezaal in de Doornstraat, en de toegang is gratis.

“Het festival (één van de oudste in België) wordt al jaren geroemd als ‘Het gezelligste bierfestival van het land’ in binnen- en buitenland’, en had op de vorige editie in 2019 meer dan 2.600 bezoekers uit meer dan 20 verschillende landen. We mogen dus zonder twijfel spreken van een bierfestival met internationale uitstraling.

Voor deze verjaardagseditie is er zelfs vertegenwoordiging uit een aantal jumelage-gemeenten van Poperinge: Wolnzach (D), Rixensart (B), Saint-Victor-de-Buthon en Mézières-en-Brenne (F). Deze laatste komt zelfs met een speciaal, voor onze 25ste verjaardag, gebrouwen ‘Vriendschapsbier’! De twee brouwerijen uit Hythe (GB) moeten jammer genoeg annuleren wegens brexit-perikelen.

Het wordt een unieke tweedaagse waar een selectie van 125 schitterende bieren door 25 brouwers zelf geschonken worden. Ze geven de bezoeker uiteraard met veel plezier een woordje uitleg”, zegt Bruno Jacques van de organiserende Poperingse Bierclub.

Nieuw bieren

Zoals altijd kan het Poperinge Bierfestival uitpakken met nieuwe bieren die de brouwers aan het publiek presenteren: een absolute must voor de echte bierliefhebber! Check vooraf zeker www.poperingebierfestival.be voor de bierselectie.

Ook dit jaar zal de Maekeblydezaal omgebouwd worden tot een gezellig bierdorp met houten vloer en een ruim terras met sfeervolle Ledverlichting. De bar voor frisdranken en catering en een aparte vestiaire moeten het bezoek aan het festival zo aangenaam mogelijk maken. Voor de muzikale omlijsting zorgen The MG’s Brothers, met Blue Jerry, de gitarist van Will Tura.

Bierbeurs in Londen in 1991

Guy Osteux, voorzitter van de Poperingse Bierclub en voormalig uitbater van het Hotel Palace in Poperinge: “In 1991 hadden we Engelse gasten in ons hotel. Zij kwamen er in contact met brouwingenieur Johan ‘Kereltje’ Lefever, notoir bierkenner en vaste stamgast bij ons. De Engelsen nodigden ons uit naar de grootste Bierbeurs ter wereld in Londen. Dat was daar indrukwekkend! Ik maakte mij lid van de organiserende club, en mocht als enige Belgische hotelier adverteren in hun tijdschrift. Dat leverde ons hotel erg veel Engelse klanten op, waar op de duur alle Poperingse hotels konden mee van profiteren.”

“In 1995 organiseerden wij dan een eerste bierfestival. Edwin Ghequire was de specialist om speciale brouwerijen op te zoeken. Een jaar later werd de Poperingse Bierclub opgericht, met 24 leden, evenveel als er flesjes in een bak gaan. Wegens plaatsgebrek in Hotel Palace, verhuisden we met ons festival eerst naar Hotel Belfort, en daarna naar de Maekeblydezaal. We konden steeds rekenen op de grote steun van de stad”, vertelt Guy Osteux nog.

De Hoppy Lady’s

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): “Mijn eerste Bierfestival maakte ik mee in 2005 in zaal Palace. Ik verbroederde er zwaar met een bende Hollanders, en kwam met een grote bol kaas naar huis. Toen al onderscheidde het Festival zich van andere door de gezelligheid en ambiance. Het belang voor de stad is nauwelijks te onderschatten. Alles rond bier en hop zit immers in ons DNA.”

“Tijdens de vorige festivals (in 2020 en 2021 geen wegens corona, red.) waren er nooit incidenten of vechtpartijen. En wat mij enorm pleziert, is dat er onlangs ook een vrouwelijk Bierclub werd opgericht: de Hoppy Lady’s. Ondertussen groeien bierfestivals als paddenstoelen uit de grond, maar het Poperingse blijft het gezelligste”.

Meer info: www.poperingebierfestival.be

(AH/foto MD)