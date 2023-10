25 brouwers en 125 bieren op 26ste editie van Poperinge Bierfestival: “Veel nieuwe bieren in primeur”

Op zaterdag 28 en zondag 29 oktober organiseert Bierclub Poperinge in samenwerking met Stad Poperinge en Toerisme Poperinge het 26ste Poperinge Bierfestival. Vorig jaar kon het festival rekenen op 2.600 bezoekers uit meer dan 20 verschillende landen. De succesformule wordt ook dit jaar herhaald: 25 brouwers en 125 bieren.

“Het festival wordt reeds jaren geroemd als ‘Het gezelligste bierfestival van ‘t land’ in binnen- en buitenland, en had vorig jaar 2.600 bezoekers uit meer dan 20 verschillende landen. Met persaandacht in België, Engeland en Frankrijk mogen we zonder twijfel spreken van een bierfestival met internationale uitstraling”, klinkt het bij Bruno Jacques, in naam van het organiserende Bierclub Poperinge. De club werd opgericht in 1996.

“Het wordt een unieke tweedaagse waar een selectie schitterende bieren door 25 brouwers zelf geschonken zullen worden. Ze geven de bezoeker uiteraard met veel plezier een woordje uitleg. Er is ook opnieuw een mooie deelname van brouwerijen uit binnen- en buitenland. Zoals altijd kan Poperinge Bierfestival uitpakken met nieuwe bieren die de brouwers in primeur aan het publiek presenteren: een absolute must voor de echte bierliefhebber.”

Nieuw

Bachten De Kupe Bier Compagnie uit Alveringem is nieuw en brengt Bachten de Kupe Saison mee. Onder de aanwezige brouwerijen zal je ook Brouwerij Brixius uit Kruibeke vinden. Het nieuwe bier Brixius Barrel Aged behoort tot hun assortiment. De Koekoeksbrouwer-ei uit Izegem neemt als nieuwe bieren Juicy White en Busty Brunette Whisk BA mee.

“Poperinge Bierfestival is een absolute must voor de echte bierliefhebber”

Brouwerij Werbrouck uit Roesbrugge zijn ook dit jaar van de partij en brengen drie nieuwe combinaties mee: Tripel Blond + Picon, Dubbel Bruin + Porto en Tripel Amber + Gin. Brouwerij Zeevonk uit Koksijde is nieuw op het festival. Je kan er de bieren Zeevonk en Zeevonk Tripel proeven. Het bier Kestemont Oude Lambiek is nieuw en wordt meegenomen door Het Huis van de Geuze uit Lennik.

Vuurvos en Woudwolf zijn nieuwe bieren binnen het assortiment van Vrijstaat Vanmol Brewing uit Lennik. Rodenbach (BE) zal als nieuw bier ook Rodenbach Evolved serveren. Brouwerij Oyenkerke (BE) is nieuw en pakt uit met het bier Oyenkerke. Brouwerij Slaapmutske uit Melle neemt als nieuw bier Slaapmutske Jailhouse Brew mee in hun aanbod. De volledige bierkaart vind je op de website.

Bierdorp

“De Maeke Blydezaal zal ook dit jaar omgebouwd worden tot een gezellig bierdorp met houten vloer, ruim terras en een luifel met sfeervolle verlichting. De bar voor frisdranken en catering en een aparte vestiaire moeten het bezoek aan het festival zo aangenaam mogelijk maken. Voor de muzikale omlijsting zorgt ons ‘huisorkest’ The MG’s Brothers. Een rasechte liveband die z’n strepen ruimschoots verdiend heeft en ongetwijfeld zal zorgen voor de gepaste sfeer en ambiance. Voor deze editie brengen ze ‘Blue Jerry’ mee, de gitarist van Will Tura.”

Hopkoningin

Het Bierfestival Poperinge kan je ontdekken op zaterdag 28 en zondag 29 oktober telkens van 14.30 tot 23 uur. Het festival gaat opnieuw door in zaak Maeke Blyde, Doornstraat 43 in Poperinge, op 300 meter van de Grote Markt. De ingang is gratis. “Op zaterdag 28 oktober mogen we omstreeks 16 uur de kersverse hopkoningin en eredames verwelkomen op de officiële opening.”