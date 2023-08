24ste editie van Melkrock lokt tal van muziekliefhebbers naar recreatiedomein Watewy in Tielt

Het gezelligste en familievriendelijkste festival van de regio wist met een sterke affiche al vanaf de eerste noten een groot aantal bezoekers naar het terrein in de Hondstraat te lokken.

De Schorriemorrieband mocht de 24ste editie van Melkrock openen en daarbij viel op dat niet alleen de massaal aanwezige doelgroep, maar ook de ouders vrolijk meegenoten van de speelse deuntjes.

Terwijl de allerkleinste na het optreden de weg vonden naar de speelstraat genoten de iets oudere muziekliefhebbers van de optredens op één van de twee podia. Tijdens de setwissels op het hoofdpodium gaven Gameboyz II Men, Vieze Meisje, Ronker het beste van zichzelf op het compacte zijpodium, terwijl er op het hoofdpodium plaats was voor Icarus, Tuff Guac, Bobbi Lu, Mooneye en festival headliner Admiral Freebee die het er zondagavond duidelijk naar zijn zin had. Ook de absurd energieke set van Chibi Ichigo veroverde een positief plekje in het geheugen van deze 24ste editie. De festivaldag werd afgesloten met de vrolijke deuntjes en jongens van Radio Figaro.

Afsluiter vakantie

Melkrock is voor velen de afsluiter van hun vakantie. Nog één keer echt knallen met vrienden en kennissen om daarna met kleine oogjes opnieuw in de dagelijkse routines te vallen.

Met meer dan 1.200 bezoekers en zonder noemenswaardige problemen kijkt de organisatie dan ook terug op een geslaagde editie en kan het dromen en plannen van de 25ste editie alvast met een positief gevoel beginnen.