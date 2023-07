22 mensen spreken poëtisch Waai Manifest in 37 talen in

Het Familiepark in het Leopoldpark heet WonderWaai, opent op zaterdag 28 juli en heeft een eigen manifest.

TAZ, FMDO en Klein Verhaal werkten samen en vertaalden de tekst in 37 talen. 22 mensen lazen in hun eigen taal het manifest in en spraken ook over wat hen persoonlijk raakt in de wereld.

Internationale stad

Jeffrey Lane. © efo

“Ik woon nu vijf jaar in Oostende en werkte eerder als leerkracht Engels. Ik woonde ook in Duitsland en koos bewust voor Oostende. Ik weet dus alles over integratie”, zegt Jeffrey Lane uit Groot-Brittannië.

Hij nam heel bewust deel: “Oostende is een heel internationale stad met mensen van over de hele wereld met elk een eigen achtergrond en identiteit. Als je hier woont, leer je uiteraard Nederlands maar het is ook belangrijk dat je de eerste taal van de mensen waardeert. Daarom nam ik deel en heb de zin uit het manifest zelfs in het Duits uitgesproken.”

Pijn en lijden

De deelnemers werd ook gevraagd naar wat hen raakt. “De wereld is vol van pijn en lijden en veel is totaal onnodig. En dat stopt niet bij de mens. Pijn en lijden is er bij alle levende wezens. Dat is de reden waarom ik vegan ben.”

Jeffrey heeft het naar zijn zin in Oostende: “Ik ben hier ook vrijwilliger, probeer aan het sociale leven deel te nemen en bezoek ook Theater aan Zee. Komend weekend ben ik ook op Quartiers d’O.”

Kwetsbaar

Luisa Victoria Soria. © efo

“Ik ben hier nu zes jaar in België samen met mijn dochters”, zegt Luisa Victoria Soria uit Peru die leerkracht Engels is. “Toen ze me vroegen om een zin van het gedicht in mijn moedertaal in te spreken, heb ik niet geaarzeld want ik spreek graag Spaans. Het was trouwens een prachtig gedicht dat me ook aansprak. Het heeft me geraakt.”

Ze kon ook haar persoonlijke boodschap kwijt in de video: “Als anderstaligen zijn we kwetsbaar. Het is mooi om te zien dat we in België sterker worden en de kracht vinden om zelfstandig dingen te doen en ons leven te organiseren. De kracht, die in moeilijke situaties naar boven komt en mensen de mogelijkheid geeft om dingen te realiseren, raakt me.”

Ze heeft het naar haar zin in Oostende: “Ik ben vrijwilliger bij FMDO en heb ook een eigen sociaal ecologisch project in Peru. Als ik tijd heb, ga ik ook naar voorstellingen van TAZ”, besluit ze.