210.000 bezoekers voor Light ART in Knokke-Heist

Na een succesvolle editie werden de lichten van Light ART zondagavond gedoofd in Knokke-Heist. Dit jaar mocht het lichtkunstfestival afklokken op 210.000 bezoekers. Dat zijn er 40% meer dan vorig jaar, maar niet geheel onverwacht door de extra openingsdagen, minder strenge coronamaatregelen, de lockdown in Nederland, de extra afkoelingsweek van de scholen, de gunstige weersomstandigheden en de opening van horeca en winkels.

Verspreid over vijf weekends en een verlengde kerstvakantie van 3 weken, konden bezoekers genieten van maar liefst 9 lichtkunstwerken van internationale kunstenaars. Een welgekomen ontspannende wandeling langs een parcours van 2 km. Voor de bezoekers werd ook een gratis app ter beschikking gesteld waarbij ze extra uitleg en bijhorende muziek konden beluisteren. Talloze kleurplaten werden ingekleurd en de kidsboekjes met opdrachten waren razend populair. Dankzij het uitgestrekte parcours was het nooit superdruk en konden de wandelaars veilig genieten van deze kunstzinnige nocturne.

Restaurants profiteren

Light ART was voor veel mensen een leuke aanvulling tijdens het eindejaarsshoppen. Een middagje winkelen in de gouden shoppingdriehoek werd vaak afgesloten met een deugddoende wandeling langs de 9 lichtkunstwerken. En ook veel restaurants mochten profiteren van de extra bezoekers. Vooral de periode tussen kerst en nieuw trok veel tweedeverblijvers naar Knokke-Heist, om het jaar in te zetten aan zee. 2022 begon stralend, veel mensen brachten de eerste dag van het jaar dan ook door op het strand onder een heerlijk winterzonnetje, met als afsluiter een bezoek aan Light ART. (MM)