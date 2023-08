20ste editie van ParkPop ontploft op eerste avond met set van Regi live

Vrijdag 18 augustus is ParkPop avond geworden. Al voor de poorten van het Beukenpark opengingen stonden reeds veel festivalgangers aan te schuiven.

Het was toen al duidelijk dat het Beukenpark zou vol lopen wat ook tijdens het optreden van Dj Mave gebeurde. De aanwezigen kregen een dj set te zien en te horen met populaire nummers en meezingers waarbij bijna alle bezoekers stonden te springen of van links naar rechts te bewegen.

Voor de 20ste editie van ParkPop was er toch wel iets speciaal voorzien voor de Oostkampenaren. Via een bon in het gemeentelijk infoblad kon een ParkPop polsbandje aangevraagd worden. Ongeveer 2300 inwoners van Oostkamp konden deze namiddag dit collectors item afhalen voor ze het festivalpark binnenstapten.

Veel festivalgangers waren wel naar ParkPop gekomen voor de headliner van de avond: Regi live. Reeds bij de eerste klanken van zijn optreden ontplofte het Beukenpark en gingen alle handjes in de lucht, samen met het nodige vuurwerk en spectaculaire lichtshow. Een meer dan geslaagde eerste avond van de 20ste editie van het gratis festival ParkPop. (GST)