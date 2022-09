20ste editie Rat Rock opnieuw met twee podia en elf bands

Wat in 2003 begon met vier groepen en één podium is uitgegroeid tot een van de grootste gratis festivals in Vlaanderen: Rat Rock, dat gemiddeld meer dan 3.500 toeschouwers lokt. Dit jaar viert Rat Rock zijn 20ste editie op zaterdag 17 september. “We gaan opnieuw oldskool te werk met twee podia en elf bands”, aldus Minda Decock van Rat vzw.

In onze krant van 18 juli 2003 is te lezen: “Jeugdraad organiseert gratis rockinitiatief. Het zesde Rock & Bluesfestival is pas achter de rug en daar komt al een nieuw Harelbeeks rockinitiatief. Op 20 september organiseert de Stedelijke Jeugdraad tijdens de Rattenfeesten het gratis bij te wonen Rat Rock. Op de affiche prijken de namen Surf ’n Turf, Traffic Jam, Two Russian Cowboys en Red Zebra. Rat Rock Harelbeke is een initiatief dat door de Jeugdraad in overleg met een aantal Harelbeekse jeugdverenigingen georganiseerd wordt. Voorts ondersteunen het Stedelijk Feestcomité, vzw De Gebeten Hond en een aantal plaatselijke handelaars het initiatief.’ Getekend TDH.

Intussen in Rat Rock aan zijn 20ste editie toe. “Nog steeds op dezelfde plek, de Schipstraat, en met meer en meer succes, maar met andere mensen. (lacht) Gemiddeld zijn er 3.500 à 4.000 bezoekers”, aldus Lieven Vandycke die er al in 2003 bij was, samen met kompaan Frederik Bossuyt. “We zaten in die 19 jaar niet stil. In 2017 werkten we samen met Café Tivoli in Hulste met voor het eerst een tweedaags festival onder de noemer Rats at Tivoli. We hebben dat enkele keren gedaan. Er was in ’t Sas ook een Rat Rally.”

Weer internationaal

In 2020 sloeg corona echter toe. “Het verraste de wereld maar kreeg ons niet klein. Onze eerste coronaveilige editie kwam er. Akoestische optredens van onder anderen Red Zebra en andere Belgische bands met een zittend publiek gedurende twee dagen tijdens het kermisweekend”, vertelt Minda Decock.

“2021 was de overgang tussen corona en vrijheid. We ontvingen opnieuw een staand publiek, weliswaar met Covid Safe Ticket. We kozen opnieuw voor twaalf bands en twee podia. Dat jaar gingen we opnieuw internationaal en dit jaar ook.” Op 17 september staan onder meer Anti-Nowhere League, La Muerte en Arbeid Adelt! op het programma.

“We gaan opnieuw oldskool te werk met twee podia en elf bands”, aldus Minda. “In 2023 gaan we nog zwaarder uitpakken: nu is het wel de 20ste editie, maar in 2023 bestaan we 20 jaar”, besluiten Angélique, Cindy, Minda, Lieven, Sammy en Sun als leden van de vaste kern.