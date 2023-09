200-tal mensen woont IJzerbedevaart bij

In Diksmuide aan de IJzertoren werd de 96ste IJzerbedevaart gehouden. Een 200-tal mensen woonde die bij.

Onze wapens voor vrede: vrijheid, verdraagzaamheid en vrede. Dat was het thema voor deze 96ste editie van de IJzerbedevaart. Verschillende deskundigen en wetenschappers kwamen aan het woord.

Columniste Bieke Purnelle sprak over het thema‘ Vrijheid’. Jago Kosolosky, hoofdredacteur MO, illustreerde treffend de samenhang tussen de drie klassieke pijlers van de IJzerbedevaartwerking en het belang van sociaal-economische rechtvaardigheid als we de echte vrede tot stand willen brengen. Kasper Swerts had het over de Bedevaart naar Oeren van 100 jaar geleden en Frans-Jos Verdoodt zette onze historische boodschap in de context van vandaag.

Voorzitter Paul de Belder sloot af met de conclusies van Aan de IJzer. “Om de welvaart en het welzijn van de Vlamingen niet verder in het gedrang te brengen, kunnen we het ons niet veroorloven verder aan te modderen met de huidige kaduke staatstructuur”, gaf hij als boodschap mee.

Daarna nodigde hij de aanwezigen uit voor de bloemenhulde in de Crypte en het samen zingen van de Vlaamse Leeuw. In de namiddag om 14u30 organiseert Aan de IJzer, samen met het gemeentebestuur van Alveringem, een piëteitsvolle bijeenkomst op de begraafplaats van Oeren. (ACK)