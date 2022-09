2.500 aanwezigen op 130ste verjaardag van brouwerij Omer Vander Ghinste in Bellegem

De Bellegemse brouwerij Omer Vander Ghinste bestaat 130 jaar en dat was reden tot een feest afgelopen zaterdag. In totaal waren er ongeveer 2.500 aanwezigen, waarvan iedereen die Omer heette gratis mocht deelnemen aan de festiviteiten. In combinatie met de kunstmarkt ‘Montebelli’ was het centrum van Bellegem de uitvalsbasis voor een feestweekend.

“We zijn heel tevreden met de opkomst zaterdag. De bezoekers gingen naar huis met een limited edition 130 jaar glas als herinnering aan onze verjaardag”, zegt marketing en project manager Wim De Weghe.

Degustatie

De feestgangers konden genieten van een bezoek aan de brouwerij met een gids gevolgd door een degustatie van twee bieren naar keuze. Daarnaast leerden de aanwezigen een perfecte Omer uitschenken en konden ze met hun gratis foodbon terecht bij één van de foodtrucks. De hele dag door werden er optredens en kinderanimatie voorzien. Op de site werd het gekende Omer-glasraam live gerestaureerd en was er een photobooth aanwezig.