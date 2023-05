2.000 mensen met een beperking genieten van Lions Bad Festival in Expo Hallen in Roeselare

2.000 mensen met een beperking beleefden donderdag een dag die ze niet snel zullen vergeten. In de Expo Hallen in Roeselare genoten ze met volle teugen van de 13de editie van het Lions Bad Festival. Onder anderen Margriet Hermans kwam er optreden. “Dit is voor ons echt een topdag.”

Het Lions Bad Festival, dat vroeger plaats vond in De Panne, streek donderdag voor het eerst neer in Roeselare. Eindelijk, want het was al sinds 2019 dat het evenement nog in levende lijve kon doorgaan.

Dankbare groep

“De coronacrisis gooide de voorbije jaren roet in het eten. In 2020 ging het festival helemaal niet door. In 2021 en 2022 kozen we voor een online evenement. De gebruikers uit de verschillende voorzieningen gingen toen al uit de bol, maar vandaag is toch nog iets anders.”

“Dit is zo’n dankbare doelgroep. Vanaf het moment dat de deuren hier om 10 uur open gingen, was het één groot feest”, aldus Sofie Pauwels van de organisatie.

Workshops

De Expo Hallen werden opgedeeld in drie zones. In de concerthal genoten de 2.000 mensen met een beperking van optredens van onder anderen Margriet Hermans.

“Dit is echt een topdag. Hier zien we plots artiesten die we anders nooit zouden zien. Margriet is echt een van mijn favorieten”, aldus Victor Muylle, verbonden aan vzw ’t Ferm uit Rollegem-Kapelle.

Wie het wat kalmer aan wou doen kon in de chillzone terecht. “In samenwerking met verschillende scholen uit de buurt kozen we er ook voor om workshops aan te bieden. Er zijn nog festivals voor mensen met een beperking, maar die workshops maakt het onze uniek”, aldus Pauwels.

Zo zorgde het VTI uit Roeselare voor een eigen versie van dokter Bibber en een ballenspel. “Ook voor onze leerlingen is dit festival een heuse ervaring. Op sociaal gebied brengt dit voor hen heel wat bij”, aldus leerkracht Christophe Verheecke.

Eerste keer indoor

Het festival krijgt volgend jaar een vervolg in Roeselare. “De grootste opdracht voor ons was om deze zaal mooi aan te kleden. Dat is erg goed gelukt. We kregen erg positieve commentaren.”

Het Lions Bad Festival vond voor het eerst indoor plaats en dat terwijl het buiten erg goed weer was. “Maar het weer kan je niet voorspellen. Hier binnen kunnen rolstoelgebruikers ook gemakkelijker bewegen. En voor wie echt naar buiten wil, bieden we sidecarritjes aan.”