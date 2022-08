19de editie kleiduifschieting in Beveren met nieuwe organisator

Traditiegetrouw vindt tijdens het laatste weekend van augustus de kleiduifschieting in Beveren bij Roeselare plaats. Dit ondertussen al voor de negentiende keer. Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus kunnen liefhebbers of nieuwsgierigen terecht in de Hooistraat.

“Wat 20 jaar geleden begonnen is als een schieting voor enkele vrienden is intussen uitgegroeid tot een evenement gekend door alle kleiduifschutters uit de regio”, opent Paul Marcus (72) uit Beveren die als sportschutter al sinds jaren medeorganisator is van het evenement.

Verjonging

“De kleiduifschieting gaat – traditiegetrouw – jaarlijks door tijdens het laatste weekend van augustus en wordt dit jaar voor de negentiende keer ingericht. Eén jaar werd noodgedwongen overgeslagen wegens corona.”

“Patrick Claeys was tot vorig jaar de inrichter van de kleiduifschieting, maar er is gekozen voor verjonging en dit jaar wordt deze taak overgenomen door zijn zoon Jordi. Jordi is 26 jaar en woont in Kortemark. Hij is bekend als een vrij goed schutter en hij is zeker op de hoogte van de reglementering in verband met weideschietingen.”

Gezellig samenzijn

“De schieting vindt plaats op zaterdag 27 en zondag 28 augustus telkens vanaf 13 uur op een terrein gelegen langs de Hooistraat in Roeselare. Het is een evenement dat bekend is bij de buren. Zij maken er graag gebruik van om eens bijeen te komen en er een gezellig samenzijn van te maken.”

“Vooraf inschrijven voor deelname hoeft niet en beginnende schutters kunnen eens proeven van deze discipline onder begeleiding van ervaren coaches. Het spreekt vanzelf dat alle reglementeringen in verband met de wapenwet en weideschietingen strikt gevolgd zullen worden.”

“Wie meer inlichtingen wenst te bekomen over dit evenement kan steeds contact nemen met de organisatie op het nummer 0486 15 13 71. Hopelijk valt het weer een beetje mee en kunnen we er een gezellig weekend van maken”, besluit Paul Marcus. (RV)