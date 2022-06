18de editie IJzersmultoch op zondag 26 juni door Ferm en Landelijke Gilde

Na twee coronajaren is de organisatie blij om op zondag 26 juni opnieuw de IJzersmultocht te kunnen organiseren. De IJzersmultocht is een fietstocht van 36 kilometer met culinaire stopplaatsen op hoeves en is ten voordele van zes verenigingen.

Het zijn de verenigingen Ferm en Landelijke Gilde van Beveren-aan-de-IJzer, Stavele en Roesbrugge-Haringe die dit jaar al voor de achttiende keer de ondertussen bekende IJzersmultocht organiseren. Het evenement is telkens een groot succes en trekt vaak meer dan duizend deelnemers.

“Wij bieden de fietser een goed uitgestippeld en pittoresk parcours aan langs rustige wegen”, zegt Martin Vlieghe van Landelijke Gilde Stavele. “De fietsrit start dit jaar voor het eerst in het grensdorp Leisele bij voeders Kris Verbrugghe in de Kerselaarstraat. Van daaruit gaat het via Hondschoote naar Roesbrugge-Haringe voor aperitief en soep, gevolgd door een warme maaltijd in Stavele. Via Beveren en Gijverinkhove gaat het voor de afsluiter opnieuw naar Leisele waar ijs en koffie met taart worden aangeboden. Wij garanderen een goede en attente bewegwijzering met duidelijke routebeschrijving en seingevers aan de meest gevaarlijke oversteekplaatsen. Is het heel slecht weer, dan kan de tocht perfect met de wagen. Her en der worden parkeerplaatsen voorzien voor minder mobiele personen met parkeerkaart. Maar de coureurs rijden ook door de regen. (lacht) Laat een eventuele enkele regenbui de fietser dus vooral niet afschrikken! Geen probleem voor wie niet over een goede eigen fiets beschikt. Fietsen huren, kan, mits reservatie via info@covemaecker.be of 057 40 03 15.”

Opbrengst

“Met de opbrengst van het evenement willen we de leden van de zes betrokken verenigingen doorheen het jaar verwennen”, zegt Kathleen Versavel van Ferm Stavele. “Als de mogelijkheid er is, bieden we wel een keer iets gratis aan en anders proberen we democratische prijzen te hanteren. Activiteiten als deze helpen om onze kas te spijzen. Inschrijven kost 25 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen tot 12 jaar. Overschrijving op rekening BE57 7380 0838 2135 met vermelding van naam en aantal personen. Vanaf 23 juni kost deelnemen 30 euro voor volwassenen en 20 euro voor kinderen. Allen op de fiets, zou ik zeggen!” (AB)