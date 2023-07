180 bewoners van Brugse woon-zorgcentra maken ex voto’s voor het Reiefestival

180 bewoners van Brugse woon-zorgcentra maken ex voto’s, dat zijn geloofsrituelen en dankbetuigingen, voor de processie ‘Pro Gratia Recepta’, die tijdens het Reiefestival in augustus zal uitgaan in Brugge.

Lieve (90), bewoonster van het woon-zorgcentrum Westervier in Sint-Kruis, is een stoffen handje, dat ze zelf uitgesneden heeft, aan het versieren met een bol: “Een wratje”, lacht ze. “Ik probeer een beetje creatief te zijn. Die ex voto’s vervaardigen is een aangename manier om de dag door te komen. Een leuk tijdverdrijf.”

Persoonlijke verhalen

“Of is een persoonlijke reden heb om dankbaar te zijn? Ik verblijf nu al twee jaar in Westervier. Voordien zat ik negentien jaar lang alleen thuis, als weduwe. Ik ben blij met het gezelschap én met het vriendelijk personeel hier.”

Een verzorgster zegt: “Bij het maken van die dankbetuigingen borrelen veel persoonlijke verhalen op bij de bewoners. Ze hebben overigens ook een een ex voto gemaakt voor de medelid van de hobbyclub, die plots is overleden. Het ‘handje’ werd op haar sterfbed geplaatst.”

Processie

Lieve is een van de 180 bewoners uit zes Brugse woon-zorgcentra, een dagcentrum, een centrum voor volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel en een ontmoetingshuis voor mensen met gezondheidsproblemen, die deelnemen aan dit initiatief. Als aanloop naar het Reiefestival, dat van 18 tot en met 20 augustus plaatsvindt in Brugge, worden honderden ex voto’s gemaakt die zullen meegedragen worden in de processie ‘Pro Gratia Recepta’ (‘voor de ontvangen gunst’).

“Het gaat om een performance van de Italiaanse kunstenares Azzurra De Gregorio”, vertelt schepen Franky Demon, voorzitter van de vzw Brugge Plus. “Ex voto’s worden in verschillende religies als dankbaarheid aangeboden aan iemand – een godheid of een persoon – die troost heeft gegeven. Of aan iemand die heeft bijgedragen aan genezing na ziekte of ongeval. De beeldjes die nu worden gemaakt, zullen deel uitmaken van die performance. Het geloofsritueel zal uitgebeeld worden tijdens die processie.”

Workshops

“Het project bevat een participatief luik met workshops voor het brede publiek tijdens het weekend van het Reiefestival. Ook wie niet naar die workshops kan, wordt in het project betrokken. Het offeren van ex voto’s is een oud ritueel dat vooral gekend is bij wat oudere Bruggelingen.”

“Net deze groep is minder mobiel, zodat we de workshops naar de woon-zorgcentra brengen. Op elke plek werden een doos met een handleiding voor het maken van ex voto’s afgeleverd. Op 10 augustus worden de dozen ingezameld.”

Veertien voorstellingen

Cultuurschepen Nico Blontrock vult aan: “In de doos wordt ook verwezen naar locaties in Brugge, waar nog originele ex voto’s te vinden zijn: het Gruuthusemuseum, de Begijnhofkerk, de Sint-Jacobskerk en de Basiliek van het Heilig Bloed. De processie is een van de veertien voorstellingen, goed voor vijftig speelmomenten, tijdens het Reiefestival, dat het thema ‘geloof’ draagt en vertrekt vanuit het Brugs erfgoed.”

Info: www.reiefestival.be