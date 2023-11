175 bezoekers voor allereerste editie van spirituele en alternatieve beurs

Voor de eerste keer werd op zondag 29 oktober een spirituele en alternatieve beurs georganiseerd in OC Walnes in Woumen, Diksmuide. De deuren openden om 9 uur, waarna de dag langzaam op gang kwam. De namiddag zorgde voor talrijke geïnteresseerden die de diverse standen bezochten en spreekbeurten volgden. De eerste editie van de beurs telde 175 bezoekers, waar de organisator erg tevreden mee is. Het publiek kwam vanuit alle provincies afgezakt. Er was iemand die ooit geholpen werd door een alternatieve kuur, anderen waren al van kindsbeen af geboeid door alles wat met spiritualiteit te maken heeft. Enkelen kwamen uit nieuwsgierigheid, maar de meeste bezoekers waren al heel lang geïnteresseerd in het alternatieve en spirituele.

De beurs krijgt volgend jaar een vervolg, omstreeks dezelfde tijd. Op de groepsfoto zien we zittend vooraan (met wit hemd) organisator Eduard Kestens, samen met de standhouders en medewerkers van de beurs. Op de andere foto zien we de eerste bezoekers met vooraan zittend Sylvie Coulier uit Vladslo, Marie-Jo Pollefliet en Eddy Monbailliu uit Oostende, Maria Sys van Pervijze en staand Diane Bultinck uit Gistel en Kensy Degeest uit Gent. (ACK/foto ACK)