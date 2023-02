17 jonge Spinrag-ambassadeurs zetten schouders onder Kortrijks cultuurfestival: “Fijn om te zien dat kinderen zich helemaal kunnen uitleven in kunst”

In Kortrijk is momenteel Spinrag aan de gang, een cultuurfestival voor kinderen. Spinrag brengt tot zondag 26 februari onder meer cinema op kindermaat, speelateliers en dansconcerten voor peuters naar Kortrijk. Het project wordt gedragen door een cluster aan cultuurmedewerkers van Stad Kortrijk én enkele jonge vrijwilligers of ‘Spinrag-ambassadeurs’. “Stuk voor stuk zijn het cruciale schakels in onze organisatie.”

In aanloop naar het cultuurfestival Spinrag, dat in Kortrijk plaatsvindt tussen zaterdag 18 en zondag 26 februari, zette de organisatie een oproep op zijn website. Jongeren van 15 tot 22 jaar waren voor de vijfde editie op rij welkom om te fungeren als aanspreekpunt bij de organisatie, en om te helpen bij de ticketcontrole en de publieksbegeleiding tijdens het programma. Zo’n 17 jonge vrijwilligers beantwoordden de oproep. “We hebben minimum zo’n 12 mensen per dag nodig”, zegt Amin Srasra, programmator bij de stadsschouwburg en Krak van Kortrijk. “Zij dragen vooral hun steentje bij op het parcours van de stadswandeling ‘Kraak De Code’. Zo staan er telkens twee Spinrag-ambassadeurs aan het Belfort, twee aan de middeleeuwse kelder naast de Standaard Boekhandel in de Doorniksestraat en twee aan en in de Schouwburg. Er zijn ook telkens enkele ambassadeurs die in het Muziekcentrum Track (Draw me a house) meewerken, of helpen tijdens losse voorstellingen of de ticketcontrole.”

Nieuwe wereld

Een van die ambassadeurs is Maarten Goeman (16), geboren en getogen Kortrijkzaan. Maarten volgt Humane Wetenschappen aan het Guldensporencollege Kaai. Hij is al aan zijn vierde jaar toe als vrijwilliger. “In 2018 deed ik mee aan de voorstelling ‘Evenzo’ van Spat (Spinrag-atelier, red.) tijdens het cultuurfestival. Een fantastische ervaring. Ik leerde er ook een ambassadeur kennen, en heb meteen geïnformeerd of ik mocht meedoen.”

Maarten probeert de volgende generatie kinderen nu zelf warm te maken voor cultuur in Kortrijk. “Ik raad vooral de benedengallerij in de schouwburg aan. Daar kan je een workshop volgen voor slechts 2 euro. Kinderen kunnen er onder leiding van drie artiesten hun eigen wereld samenstellen. Ze kunnen er al hun creativiteit en fantasie kwijt.”

Bezoekers kunnen onder meer in het Muziekcentrum Track, de Budascoop, de Broeltorens en op het Schouwburgplein terecht. © AS

Ook de Bissegemse Nera Cnude (15) is al vijf jaar ambassadeur op Spinrag. Als dochter van een medewerker van de schouwburg begon ze al heel jong met vrijwilligerswerk. “Ik vind het leuk om kinderen verhalen te vertellen en te entertainen”, vertelt ze. “Zelf ben ik wel kunstzinnig aangelegd: ik speel theater en combo-samenspel aan het conservatorium. Wat ik zo goed vind aan Spinrag? Ik zie dat kinderen zich kunnen uitleven in kunst. Heel fijn om te zien dat ze zich er helemaal in kunnen laten gaan.”

10.000 bezoekers als doel

Dries Van Robaeys, communicatieverantwoordelijke van schouwburg Kortrijk, kan het belang van de vrijwilligers voor Spinrag niet genoeg benadrukken. “Zij vormen een cruciale schakel, en houden het festival draaiende”, weet hij. “Deze generatie ambassadeurs zijn nét dat tikkeltje ouder dan onze doelgroep, en kunnen zich nog heel goed inleven in de leefwereld van de kinderen.”

Dries mikt met Spinrag deze editie op 10.000 bezoekers. “De 13.000 van in ons topjaar 2020 gaan we niet halen. Daarvoor hebben we nog onvoldoende internationaal werk naar Kortrijk kunnen halen. Eens die internationale producties terugkeren, is dat weer mogelijk. Nu, de sfeer in de stad zit goed. De ticketverkoop loopt als een trein en er doen ook heel wat mensen en kinderen mee aan de gratis evenementen.”

Op het programma staan 16 unieke podiumvoorstellingen met 78 toonmomenten, onder meer ’t Vieruurtje van Hilde Rogge. © Jonas Verbeke

Ook Amin Srasra is tevreden over de opkomst op Spinrag. “Het weer valt een klein beetje tegen en het eerste weekend was wat moeilijk, maar al bij al kwamen er heel veel kinderen op ons kinderfestival af. Ons dagelijks ‘Vieruurtje’, waar we boterhammen met choco uitdelen, zit zelfs áltijd vol.”