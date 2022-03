16de keer Op Stap met ‘Koude Voeten’

Moorsele organiseert op 12 maart voor de zestiende keer de Koude Voetentocht. Elke Verscheuren en Katrien Vandemaele, twee trotse organisatoren van de wandeltocht, blikken vooruit.

Hoeveel jaar is het nu al? Hoe is die Koudevoetentocht eigenlijk ontstaan? Elke doet een beroep op enkele hulplijnen. “Gelukkig dat we de juiste telefoonnummers kunnen opslaan”, lacht ze. “Ik dacht dat het te maken had met de ambitie om zelfstandigen die meer in de rand wonen, te betrekken bij een activiteit van Moorsele Onderneemt. Een creatief idee om ook eens buiten te zijn. Maar blijkbaar is het in oorsprong gewoon een geanimeerde wandeling. Er werd in the middle of nowhere ananas gesneden of je kreeg als wandelaar een kom soep. Zowat tien jaar geleden kwam de vraag van enkele zelfstandigen om meer betrokken te worden. Ondertussen is dat een beetje de uitdaging geworden.”

Katrien sluit aan: “Nu krijgen we van enkele ondernemers de vraag om mee te doen en op basis daarvan stippelen we een route uit. Dan komt de uitdaging om er een menu aan te koppelen, want dat is het concept: na de wandeling heb je een volledige maaltijd naar binnen gespeeld.”

Verrassende maaltijd

Uit welke gerechten de maaltijd bestaat, willen ze niet verklappen. Ook niet waar de stopplaatsen zijn. “Die komen zelfs niet op het kaartje dat we meegeven aan de wandelaars. Dat is net de verrassing!” zegt Elke. “Wat we wel kunnen vertellen: bij de start is er een drankje, dan volgt een aperitiefhapje, volgende stop een aperitief. Even verder een voorgerecht of de soep, gevolgd door een drankje en natuurlijk een hoofdgerecht. Bijna aan het slot volgt het dessert en uiteindelijk de koffie, of iets anders. En dan ben je in de Oude Brouwerij, de aankomstplaats.”

Het aantal deelnemers schommelt tussen de 300 en 350, volwassenen en kinderen samen. Je wandelt zowat zeven kilometer. Alles samen ben je ongeveer drie uur onderweg. Elke: “Je hebt wandelaars voor wie het niet snel genoeg kan gaan en je hebt ook deelnemers die moeilijk van hun stoel geraken.” Er zijn veel Moorselenaren maar ook mensen uit de regio.

Over de meet duwen

Het comité bestaat verder nog uit Jurgen Pauwelyn, Dries Taillieu en Benji Tanghe. “Wij zijn de laatste die vertrekken en duwen dan de rest naar de meet”, kijken de dames al vooruit.

Op stap met Koude Voeten gaat door op zaterdag 12 maart, starten kan tussen 17.30 en 19.30 uur in café De Klokke. Breng een fluohesje en een zaklamp mee, en draag stevige wandelschoenen. Deelnemen kost 18 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen. Kaarten zijn te koop bij de drie apotheken in Moorsele en in De Klokke of digitaal via www.moorseleonderneemt.be. Inschrijven moet gebeuren voor 9 maart.

Volgende activiteit van Moorsele Onderneemt wordt de Run for Fun en het Tokyo-feest op 27 en 28 augustus. (HV)