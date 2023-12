15de editie van Winternacht in Rollegem: “De gezelligste kerstmarkt van Kortrijk en deelgemeenten”

Op 16 december vindt de vijftiende editie van Winternacht plaats. Sinds vorig jaar staat het bestuur van de Rollie’s Rollofeesten in voor de organisatie en coördinatie van de kerstmarkt in Rollegem.

“We organiseren samen met Lux festival, de Gezinsbond, Toneelgroep Trees, De kookploeg, Chiro Tandem, De Kindervriend, de OC Raad, Cross Mouton – Rally Herpoel, Texas Long Horns en KLJ Bellegem de gezelligste kerstmarkt van Kortrijk en deelgemeenten in de schaduw van de Sint-Antonius Abtkerk van Rollegem. De lokale verenigingen baten elk een eigen kerstkraam uit en bieden verschillende eet- en drankmogelijkheden aan. Van de klassieke glühwein of jenever, tot braadworsten en kebab. Er is voor elk wat wils”, zegt Olivier Tombeur. Winternacht is een organisatie van de vzw Folklore Rollegem, die onder andere ook instaat voor de jaarlijkse Rollegemse dorpsfeesten Rollie’s Rollofeesten.

Ook voor de kinderen is er een specifiek programma voorzien. Vanaf 18 uur kunnen ze terecht in het parochiaal centrum van Rollegem voor een gezellige kerstvertelling, een knutselactiviteit in samenwerking met Annelien van de Bib en een fluo kidsdisco. “Uiteraard kan ook een bezoek van de kerstman niet ontbreken!”

Winternacht in Rollegem wordt omstreeks 18 uur officieel geopend door Stephan Vandemaele, Belleman van Kortrijk en deelgemeenten, en duurt tot 1 uur ‘s nachts.