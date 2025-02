120 jaar geleden werd kunstschilder Gustaaf Sorel geboren: zoon André brengt hommage en lanceert postzegel

In aanloop naar de Nacht van de Musea en Galerijen op zaterdag 15 maart belichten we iedere week een deelnemende exposant. Onze eerste gast is kunstschilder en galerist André Sorel. Hij eert zijn vader Gustaaf, die 120 jaar geleden geboren werd, met een zelfontworpen postzegel en een thematische etalage in zijn galerie.

Gustaaf Sorel (1905-1981) vond een leven lang inspiratie in de volkse omgeving van het visserskwartier waar hij opgroeide. Zijn linosnedes en zwart-wittekeningen van stads- en straatgezichten verraden de invloed van Frans Masereel, Joris Minne en Léon Spilliaert. “Gustaaf Sorel is de zwarte diamant van de hedendaagse schilderkunst”, zo omschreef James Ensor zijn talent ooit. In 1934 richtte Gustaaf met een aantal andere kunstenaars de Stedelijke Academie op, die hij na WO2 opnieuw opstartte. Tot 1977 zou hij er directeur blijven en tal van Oostendse kunstenaars begeleiden. Vanaf de jaren dertig kregen zijn werken meer kleur en begon hij ook vaker met olieverf op doek en paneel te schilderen. Naast portretten bleef de stad het centrale thema in zijn oeuvre, dat als overwegend constructivistisch en kubistisch kan omschreven worden.

Postzegel

De 85-jarige André is de tweede zoon van Gustaaf en weet zich al van jongs af geïnspireerd door zijn vaders artistieke ambities. Zo volgt hij les aan de Oostendse Stedelijke Academie, waar Gustaaf erg lang docent en ook directeur was. Ook zijn straatgezichten, soms desolaat, soms vol leven, herkennen we in het oeuvre van zijn zoon hoewel André zich liever catalogeert binnen het nieuw-realisme. Zelf was André acht jaar lesgever en runde hij kunstgalerieën in Knokke en Oostende. Tot vandaag blijft hij artistiek actief. Hij neemt al 22 jaar deel aan de Nacht van de Musea en Galerijen.

De postzegel ter herdenking van Gustaaf Sorel is te koop bij zoon André Sorel. © ML

Vorig jaar was Ensor nog te gast in de etalage van zijn Art Gallery Ulenspiegel in de Vlaanderenstraat 72. Nu ziet de passant er onder andere het bronzen dodenmasker en de gevouwen handen van Gustaaf, gerealiseerd door Irénée Duriez, een aantal kopieën van zijn vaders werk en Andrés ontwerp van de postzegel als hommage aan zijn vader: de Vlaanderenramp omzoomd door Gustaafs portret en een schilderspalet. Voor de filatelisten: de postzegel heeft als waarde 1 eenheid en is enkel bij André Sorel te koop.