10de editie van Tastoe succes zonder voorgaande

De 10de editie van Tastoe, proeven van de gastronomische troeven van Middelkerke en zijn deelgemeenten, groeit stilaan uit naar een succes zonder voorgaande.

In een organisatie van de Dienst Evenementen bouwde diensthoofd Rosalie Verlinde het geheel uit tot een niet meer weg te denken evenement in Middelkerke. Geruggesteund door Bram Opstapel en Josephine Van Den Boecke (foto) is het op en top genieten van het beste dat Middelkerke te bieden heeft.

Het was dat ook smullen van de tientallen diverse schoteltjes, heerlijk te doorspoelen met de beste lokale biertjes of frisse wijntjes. De hapjes lieten zich smaken, de dj’s zorgden voor muzikale begeleiding en de service was top. Op naar de 11de editie! (GK/PG)