10cc en Scott H. Biram komen naar Labadoux Festival in Ingelmunster

Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei komen ook 10cc en Scott H Biram optreden tijdens het Labadoux Festival in de Trakelweg langs het kanaal Roeselare-Ooigem.

Maak je klaar voor de legendarische band 10cc! Met hun onmiskenbare sound die de grenzen van pop, rock en progressieve muziek verkent, beloven ze je mee te nemen op een betoverende reis. Van de tijdloze ballade I’m Not in Love tot de opgewekte vibes van Dreadlock Holiday weerspiegelt elk nummer de virtuositeit en creativiteit van deze iconische band. 10cc staat synoniem voor muzikale vernieuwing met slimme composities en harmonieuze arrangementen die de tand des tijds hebben doorstaan. Verwacht je aan een optreden vol topsongs die elke generatie mee kan zingen.

Troubadour Scott H. Biram

Duik in de rauwe wereld van Scott H. Biram, ook wel bekend als The Dirty Old One Man Band, een muzikale krachtpatser die geen grenzen kent. Met een unieke mix van country, blues en punkrock neemt Biram zijn publiek mee op een meeslepende reis door het muzikale landschap. Doordrenkt met authentieke roots en doorgroefd met zijn karakteristieke rauwe stem, belichaamt hij de essentie van Amerikaanse muziek.

Scott H. Biram staat garant voor een ongefilterde en onvergetelijke ervaring. Deze troubadour met gewapend met gitaren en een stompbox levert een performance die doet denken aan de ruige schoonheid van de Texaanse heuvels. Mis de kans niet om Scott H. Biram live te zien, een muzikale kracht die je raakt tot in het diepste van je ziel.

Info en tickets: www.labadoux.be