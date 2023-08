102-jarige museumdirecteur ziet dat het goed is

De Ambachtendag in openluchtmuseum Bachten de Kupe van zondag 13 augustus was een schot in de roos. Er was veel beleving op de site met vele demonstraties en degustaties. Naarmate de dag vorderde, werd het prachtig weer en de organisatie registreerde duizend bezoekers. Onder die bezoekers ook het echtpaar Marcel Debruyne en Magda Plyson uit Alveringem. Ze bezichtigden een deel van het museum en genoten van een stukje varken aan het spit met stokbrood. “Dit is zeer gezellig”, sprak Magda. “En dit varken is het meest malse stukje varkensvlees dat ik ooit heb gegeten!” Ook een Antwerpse familie met jonge kinderen bezocht de site. “Wij zijn op familieweekend in Alveringem en hadden opgezocht wat voor leuks er deze zondag in de streek te doen is. De kinderen konden op een draaiorgel spelen en weten niet waar eerst kijken. Dit is een hele leuke plek!”

Wie niet kon ontbreken op de feestelijke ambachtendag was 102-jarige museumdirecteur Marcel Messiaen. Bachten de Kupe is immers zijn levenswerk. “Ik sta in bewondering voor wat al deze vrijwilligers hier telkens opnieuw realiseren”, reageerde Marcel. “Bokrijk heeft prachtige gebouwen en is zeer schoon, maar bij ons is er meer te zien. Ik herleef als ik in Izenberge ben en het is o zo spijtig dat ik niet meer zelf kan rijden. Het is er het paradijs!”

Marcel – in kostuum en met das – ging met zijn enthousiaste vrijwilligersgroep op de foto. (AB/foto Rita Delmaere)