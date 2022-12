100-uren-marathon in De Vort’n Vis: “Met een divers programma voor een breed publiek”

Muziekoptredens, een marktdag, een ‘mental day’… Tijdens de 100 uren van de Vort’n Vis van 26 tot 30 december is er voor iedereen wel iets te beleven. Ook midden in de nacht, want de vrijwilligers maken hun borst nat om de hele tijd open te blijven. Een traditie die na twee sombere coronajaren met veel enthousiasme opnieuw opgepikt wordt.

Het concept van de 100 uren van de Vort’n Vis is simpel. Van maandag 26 december 16 uur tot en met vrijdag 30 december is het autonoom regionaal trefpunt (ART) 24 uur op 24 open. Tijdens die 100-uren-marathon vinden tal van activiteiten plaats. “Na enkele coronajaren, waarbij we ons volop inzetten met uiteindelijk telkens een sombere 100 uur, is er weer licht in de duisternis”, vertelt vrijwilliger Sarah Bisschop. “Dit jaar wordt het weer zoals het hoort! Het café is continu open en je kan te allen tijde een drankje komen nuttigen. De fijne en interessante gesprekken krijg je er gratis bij!”

Nokvol activiteiten

De 100 uren zitten nokvol met activiteiten. Hippy Mondays en een optreden van Phat Bass Mountain Boys op maandag, een spelletjes- en karaokedag op dinsdag, marktdag op woensdag, mental day op donderdag en optredens georganiseerd door de Ieperfestorganisatoren op vrijdag. “We kozen voor een grote diversiteit aan activiteiten”, vervolgt Sarah. “Diversiteit is waarvoor onze vereniging staat. Iedereen kent de Vort’n Vis als het heavymetalcafé van Ieper, maar eigenlijk zijn we veel meer dan dat. De 100 uren van De Vort’n Vis zijn ideaal om daarmee uit te pakken.” De meest opmerkelijk activiteit is misschien wel de mental day. “Na lezingen en activiteiten over dé klimaatoplossing, duurzame landbouw, klimaatvriendelijke voeding en waterschaarste organiseren we een focusdag rond mentale zorg”, zegt Sarah. “Onze vzw ART Vort’n Vis heeft te maken gehad met heel wat tegenslagen en donkere tijden gedurende het coronatijdperk. Het is niet gemakkelijk om hulp te vragen, maar misschien kunnen we het wel aanreiken die dag. Mediteer bij Yoga met Malika, kom luisteren naar enkele ervaringsdeskundigen en organisaties uit de mentale zorg van deze regio, drink een soepje met babbeltjes en sluit luchtig af met een streepje muziek.”

Recordhouder

Alle lezingen en activiteiten zijn gratis, behalve de showcase georganiseerd door Ieper Hardcore Festival op vrijdag 30 december. Een kaartje voor de optredens van Minded Fury, Sorcerer, Feverchild en Förbittring kost 10 euro. Mogelijks tref je daar dan wel enkele uitgeputte vrijwilligers aan. “Voorlopig is nog niemand erin geslaagd om de volle 100 uur wakker te blijven, maar we hebben met Stephen Quinten wel een recordhouder met 76 uur”, zegt Samuel Liefhooge. “Vaak heb je wel vrijwilligers die 100 uur aanwezig zijn, maar die op tijd en stond een dutje doen. Zelf ben ik hier eens 121 uur aan een stuk geweest, maar dat was nog voor corona.” Het is dan ook niet evident om voldoende vrijwilligers te vinden die het café non-stop willen openhouden. “Dat is de grootste uitdaging, maar het leuke aan de 100 uren is wel dat iedere vrijwilliger aanwezig is. Dan loopt het allemaal wel vloeiend. We hebben ook veel nieuwe vrijwilligers die voor de eerste keer de 100 uren zullen meemaken, dus voor hen wordt het ook een leuke kennismaking met deze traditie die al 30 jaar meegaat”, besluit Sarah enthousiast.