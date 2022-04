100 jaar Marc Sleen en 75 jaar Nero zijn de thema’s van Stripfestival Knokke-Heist

Op zondag 15 mei organiseert de vzw Strippromotie Knokke-Heist, in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist, de negentiende editie van het Stripfestival in het Grand Casino van Knokke. Thema dit jaar is ‘100 jaar Marc Sleen en 75 jaar Nero.’ Voor de gelegenheid wordt een speciaal hommage stripalbum uitgegeven.

Dit jaar zijn er opnieuw meer dan 70 tekenaars aanwezig onder wie vijf tekenenaars uit de Sint-Lucas Academie in Brussel die in aanmerking komen voor de ‘Gele Kubus.’ Op de affiche vindt men de betere Europese striptekenaars terug met onder andere Fedrico Ferniani, Stefano Carlono en Theo Caneshi uit Italië. Uit Polen is Przemyslaw Klosin aanwezig, bekend van de reeks Jylland. Uit Engeland komt David Lloyd over, bekend van het album V for Vendetta. Nederland stuurt onder andere Erik Heuvel en Robert Van der Kroft. Daarnaast zijn zowat alle Belgische tekenaars aanwezig zoals Paul Geerts, bekend van Suske en Wiske, en Jean Pol, tekenaar van Kramikske. De signeersessies worden gecombineerd met een stripmarkt van zowel nieuwe als tweedehands stripververhalen.

Strip Award Show

Het stripfestival wordt op zaterdag voorafgegaan door een Strip Award Show. De show wordt via livestream door het gemeentebestuur van Knokke-Heist uitgezonden. Bovendien doet het festival een schenking aan een goed doel. Deze eer valt dit jaar de vzw Zonnegloed uit Oostvleteren te beurt.

Het Stripfestival opent de deuren om 10 uur en het einde is voorzien omstreeks 17 uur. De toegang is gratis. Alle info is terug te vinden op de website www.stripfestivalknokkeheist.be