1 mei-festival gaat door op Schouwburgplein in Kortrijk

Volgende week maandag gaat de 29ste editie van het gratis 1 mei-festival door met opnieuw een sterke line-up. “Na de evaluatie bleek dat een locatie in het centrum beter was voor ons festival. Daarom organiseren we het dit jaar op het Schouwburgplein en niet zoals vorig jaar op het Nelson Mandelaplein’, zegt Tomas Bulcaen, secretaris van vzw Mayday Mayday. Vanaf 2025 wil het 1 mei-festival terugkeren naar het Begijnhofpark.

Het festival start traditiegetrouw met een barbecue om 11.30 uur. Er is keuze tussen zes soorten vlees, enkele vegetarische opties, 10 soorten groenten en een dessert. Ieder jaar verwelkomt de organisatie ongeveer 500 aanwezigen. Volwassen betalen 17 euro en kinderen 11. Inschrijven kan via de website www.maydaymayday.be. Voor de kinderen wordt er door vzw Joetz opnieuw een groot kinderdorp ingericht met animatie. “Terwijl de kinderen gratis en onder toezicht verwend worden, kunnen hun ouders genieten van de muziek. Wie honger heeft kan terecht in het eetdorp met frietjes, hamburgers en wereldkeuken op het festivalterrein”, vertelt Tomas.

Line-up

Het muziekprogramma start om 14.30 uur met de The Ed Sullivan Quartet. “Ze speelden nog begin februari het voorprogramma van Johnny Logan in Brugge en vertrekken eind mei naar de UK voor een minitour. The Ed Sullivan Quartet brengt de jaren ’60 terug naar Kortrijk met covers van The Doors tot The Beach Boys, van Janis Joplin tot Stevie Wonder, ze passeren allemaal de revue.” Om 16 uur speelt de Rijselse ska band The Liquidators, om 17.15 uur volgt Sandinistas!. “Wie er vorig jaar op Sinksen bij was, kan terugblikken op een memorabele avond aan Café Den Bras. Sandinistas! brachten een tribute show ter ere van The Clash. Trekkers Koen D’Haene en Dick Descamps willen dit met veel plezier op ons 1 mei festival graag eens overdoen. Ze brengen tal van gasten mee waaronder Uma Vandemaele van De Mol, Jelle Denturck van DIRK en Luc Dufourmont.”

Om 19 uur komt Isolde Lasoen haar nieuwe album ‘Oh Dear’ voorstellen. “Naast de vaste drummer van onder andere DAAN en TV-gezicht van diverse muziekprogramma’s, kent Isolde Lasoen een vrij indrukwekkende solocarrière. Poppy, cinematic, melancholic, rich and electric, zo kunnen we haar muziek het beste omschrijven.” De avond wordt om 20.30 uur afgesloten met een dansfeest. NAFT brengt een eigenzinnige mix van house en techno. “Niet door drumcomputers gebracht, maar door twee livedrummers, een trio van saxofoons en een trompettist.”

vzw Mayday Mayday

Het festival wordt georganiseerd vanuit de vzw Mayday Mayday met partners ABVV West-Vlaanderen, Solidaris West-Vlaanderen en Vooruit Kortrijk. Het 1 mei-festival is mede mogelijk dankzij de steun van hun sponsors. “We zetten dan ook graag Stad Kortrijk, P&V Assurances Verzekeringen, Brouwerij Omer Vander Ghinste, GTV, Samen Sterker en onze hoofdsponsor Howest in de kijker. Dankzij hun steun kunnen we ook dit jaar opnieuw een gevarieerd programma aanbieden”, besluit Tomas.