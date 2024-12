“1.300 op een rij”: VIVES-studenten uit Roeselare bakken voor De Warmste Week de langste pannenkoekenrij en verbreken wereldrecord

Studenten en docenten van VIVES Hogeschool uit Roeselare slaagden erin het wereldrecord van de langste pannenkoekenrij te verbreken: een rij van 142 meter met 1.300 pannenkoeken. Met deze actie steunden de studenten De Warmste Week.

Vrijdagochtend mochten enkele studenten van VIVES Hogeschool op ‘t Zand in Brugge hun actie toelichten. Het thema van De Warmste Week is eenzaamheid, ook studenten voelen zich soms eenzaam. Vandaar dat ze een pannenkoekenbak op touw gezet hebben.

Petit-beurre

“Na de petit-beurretaart van vorig jaar wilden we op 18 december een nieuw record aanvallen”, zeggen de initiatiefnemers. “Dit jaar wilden we de langste rij pannenkoeken ooit neerzetten. Het huidige record staat op naam van Kenwood, met een totale lengte van 130 meter ofwel 1.134 pannenkoeken.”

De langste rij pannenkoeken ter wereld. © VIVES

Voor slechts 10 euro kon iedereen een pakje van de langste rij pannenkoeken aankopen. “Een stukje geschiedenis op je tafel”, knipogen de studenten. De eerste 150 bestellers kregen er zelfs een gratis ‘tote bag’ bij!

4.000 pannenkoeken

“We zijn erin geslaagd”, juicht Ruben Platteeuw, verbindend medewerker bij Stuvo in VIVES Roeselare. “Onze studenten hebben een rij van 142 meter gevormd met 1.300 pannenkoeken. Maar er waren op voorhand 3.000 pannenkoeken besteld.”

“Omdat we te veel deeg hadden, zijn we blijven bakken. Uiteindelijk zijn we afgeklopt op 4.000 pannenkoeken. De actie heeft 3.000 euro opgebracht voor De Warmste Week. Het is slechts een van de projecten van VIVES Hogeschool voor De Warmste Week.

12.694,74 euro is het exacte bedrag dat hogeschool VIVES inzamelde voor De Warmste Week met verschillende acties door zowel VIVES-studenten als -medewerkers. Dit met als doel dit jaar om projecten te steunen die werken rond het thema eenzaamheid. De VIVES delegatie mocht die mooie gezamenlijke cheque gisteren zelf overhandigen op De Warmste Week aan ’t Zand in Brugge. Dit bedrag is een verdubbeling van wat VIVES vorig jaar wist binnen te halen voor het goede doel.